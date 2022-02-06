Решение импортировать российский газ на Украину из Венгрии ничто иное, как государственная измена, сказал украинский политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «НАШ» 5 февраля

Украина помогла «Газпрому» ударить по американскому СПГ. Но газ из США еще вернётся © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Однако из-за конфликта Венгрии и Украины вокруг притеснения венгерского меньшинства в Закарпатье венгерские власти лишили Украину такой выгодной возможности, заключив с «Газпромом» договор о поставках газа через обходящий Украину «Турецкий поток».

По данным Лазарева, Киев теперь платит Венгрии за газ $1440 за тысячу кубометров вместо того, чтобы покупать газ напрямую у «Газпрома». Та же Германия, как ранее заявлял президент России Владимир Путин, покупает газ у РФ по $300-350 за тысячу кубов.

«Я в этом вижу государственную измену. Я в этом вижу подрыв национальных интересов в экономическом плане. Потому что, не покупая газ напрямую, но покупая этот же газ у России, только через партнеров по реверсу, мы платим и России, и партнерам. Мы что, самое богатое государство в мире?», — сказал Лазарев.

Украина объявила об отказе от закупок российского газа в конце ноября 2015 года, однако продолжила покупать тот же российский газ, но через посредников, переплачивая за него существенные суммы.

Для Киева это была своего рода политическая взятка странам Евросоюза наравне с покупкой американского угля на фоне закрытия собственных шахт для того, чтобы получать поддержку Вашингтона и Брюсселя на международной арене.

При этой поддержке украинская постмайданная власть добилась получения кредитов на общую сумму свыше $70 млрд.