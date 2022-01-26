Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Валерий Гнатенко в эфире телеканала «Наш» 25 января заявил, что США и Великобритания отправляют на Украину устаревшее оружие

Украинский посол потребовал от ФРГ поставлять Украине оружие © germany.mfa.gov.ua На днях глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев получил от США более 80 тонн оружия в качестве военной помощи (большую их часть составляют ручные одноразовые гранатометы, а также противотанковые комплексы Javelin). Первая партия, которая пришла 22 января, была тяжелее: тогда американцы прислали более 90 тонн оружия.