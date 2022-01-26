«То, что нам поставили, это отстой 80-х годов по большому счету. <…> В Украине есть даже лучшие комплексы ПТРК "Скиф". <…> Они более точные. Это как в фильме "12 стульев" — я вам дам парабеллум для того, чтобы вы лучше оборонялись», — сказал политик.
На днях глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев получил от США более 80 тонн оружия в качестве военной помощи (большую их часть составляют ручные одноразовые гранатометы, а также противотанковые комплексы Javelin). Первая партия, которая пришла 22 января, была тяжелее: тогда американцы прислали более 90 тонн оружия.