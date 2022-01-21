Минюст США заявил, что средства подлежат конфискации на основании нарушения федерального законодательства об отмывании денег.
Утверждается, что Игорь Коломойский с деловым партнером Геннадием Боголюбовым на отмытые в ходе преступных схем средства покупали объекты недвижимости в штатах Кентукки и Техас.
«Судья Марсия Кук в Майами дала добро продать здание новым владельцам, после того как федеральные прокуроры сообщили, что они одобряют продажу здания K&D Group», — уточнил в Telegram-канале экс-депутат Рады Сергей Лещенко.
Это четвертый подобный иск США к Коломойскому о конфискации «в связи с той же предполагаемой преступной деятельностью».
В 2017 году власти Украины национализировали Приватбанк. После избрания президентом Владимира Зеленского Коломойский заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка. Однако Зеленский сообщил, что его администрация не будет возвращать «проблемные банки» бывшим владельцам.