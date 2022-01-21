Министерство юстиции США намерено конфисковать 6 млн долларов от продажи офисного здания в Далласе, штат Техас, которое было куплено украинским олигархом Игорем Коломойским на средства, выведенные из Приватбанка. Об этом сообщили 20 января на сайте Минюста

Минюст США заявил, что средства подлежат конфискации на основании нарушения федерального законодательства об отмывании денег.

Утверждается, что Игорь Коломойский с деловым партнером Геннадием Боголюбовым на отмытые в ходе преступных схем средства покупали объекты недвижимости в штатах Кентукки и Техас. «Конкуренция невозможна». Коломойский освоил новую схему заработка на Украине © скриншот видео "BIHUS info"

«Судья Марсия Кук в Майами дала добро продать здание новым владельцам, после того как федеральные прокуроры сообщили, что они одобряют продажу здания K&D Group», — уточнил в Telegram-канале экс-депутат Рады Сергей Лещенко.

Это четвертый подобный иск США к Коломойскому о конфискации «в связи с той же предполагаемой преступной деятельностью».

В 2017 году власти Украины национализировали Приватбанк. После избрания президентом Владимира Зеленского Коломойский заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка. Однако Зеленский сообщил, что его администрация не будет возвращать «проблемные банки» бывшим владельцам.