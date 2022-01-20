Батальоны территориальной обороны появятся в каждом районе Украины, передаёт 19 января пресс-центр Министерства обороны страны

В стране началось формирование дополнительных вооружённых сил, численность которых будет достигать до 130 тысяч человек в "особый период". Обучать гражданских лиц военному делу будут действующие военнослужащие ВСУ. Военный эксперт оценил риски Зеленского перед лицом ВСУ © president.gov.ua

Ранее Кабинет министров Украины своим постановлением разрешил членам территориальной обороны носить при себе личное оружие и применять его, в том числе летально, в целях самообороны. Оружие во время выполнения задач может быть заряженным и переноситься без специального чехла, указано в постановлении.

Создание сил территориальной обороны было анонсировано президентом Зеленским в 2021 году. Эксперты расходятся во мнениях, поспособствует ли новая парамилитарная организация росту количества инцидентов с применением огнестрельного оружия.

Ранее в США пообещали поставить на Украину ПЗРК "Стингер", в случае если киевский режим падёт и часть сочувствующих ему украинцев будет вести партизанскую войну.