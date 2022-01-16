В размещении российских ракет в Латинской Америке нет надобности, у РФ есть средства доставки, способные поразить территорию США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Пётр Акопов

Для России принципиально важны гарантии нерасширения НАТО на восток, и в случае отказа в сотрудничестве по данному вопросу РФ будет готова на любые, в том числе крайние, меры, заявил эксперт. Акопов рассказал, какую политику Путин проведёт на украинском направлении в 2022 году © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Вариант с Кубой и Венесуэлой нельзя исключать, но я не думаю, что он будет главным. Даже если мы пойдем на это, то это будет больше психологическим давлением. Сейчас не 1962 год…для нас был принципиальный момент в том, что мы компенсировали на Кубе то, что у них было в Турции. А сейчас и средства доставки таковы, что мы можем создать им проблемы без всякого размещения», — сказал Акопов.

Геополитическое давление России на США продолжается на всех континентах, оно усиливается и в Африке, и в Латинской Америке, и в Азии, и на Ближнем Востоке, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.