Для России принципиально важны гарантии нерасширения НАТО на восток, и в случае отказа в сотрудничестве по данному вопросу РФ будет готова на любые, в том числе крайние, меры, заявил эксперт.
«Вариант с Кубой и Венесуэлой нельзя исключать, но я не думаю, что он будет главным. Даже если мы пойдем на это, то это будет больше психологическим давлением. Сейчас не 1962 год…для нас был принципиальный момент в том, что мы компенсировали на Кубе то, что у них было в Турции. А сейчас и средства доставки таковы, что мы можем создать им проблемы без всякого размещения», — сказал Акопов.
Геополитическое давление России на США продолжается на всех континентах, оно усиливается и в Африке, и в Латинской Америке, и в Азии, и на Ближнем Востоке, заключил эксперт.
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