Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла об активизации расследования по двумстам уголовным делам в отношении «субъектов хозяйствования и отдельных особ из орбиты собственника нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, а также предприятий в сфере энергетики». Прямо она не называла Ахметова, но под ее описание попадает только этот бизнесмен.
Эксперт уточнил, что решительными и заслуживающими поддержки Запада станут действия Зеленского по национализации активов Ахметова.
«По Ахметову там все понятно, его могут сейчас обвинить в срыве отопительного сезона и национализировать для исправления этой экстренной ситуации его энергетические активы. Начать с этого», — указал Царев.
Украина- это завидный приз: атомные станции, железная дорога, металлургия, порты. На все это претендуют западные корпорации. Но чтобы на все это претендовать, нужно, чтобы не было украинских олигархов. Не будет Ахметова — можно будет отбирать энергетику и металлургию, если это все национализировать, заключил собеседник издания.
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