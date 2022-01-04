Сейчас Владимир Зеленский делает вид, что борется с олигархами, но задача по деолигархизации Украины поставлена перед ним со стороны Запада. Если он будет предпринимать решительные меры по борьбе с Ахметовым, то Запад его поддержит. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина Ирина Венедиктова заявляла об активизации расследования по двумстам уголовным делам в отношении «субъектов хозяйствования и отдельных особ из орбиты собственника нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, а также предприятий в сфере энергетики». Прямо она не называла Ахметова, но под ее описание попадает только этот бизнесмен.

Эксперт уточнил, что решительными и заслуживающими поддержки Запада станут действия Зеленского по национализации активов Ахметова.

«По Ахметову там все понятно, его могут сейчас обвинить в срыве отопительного сезона и национализировать для исправления этой экстренной ситуации его энергетические активы. Начать с этого», — указал Царев.

Украина- это завидный приз: атомные станции, железная дорога, металлургия, порты. На все это претендуют западные корпорации. Но чтобы на все это претендовать, нужно, чтобы не было украинских олигархов. Не будет Ахметова — можно будет отбирать энергетику и металлургию, если это все национализировать, заключил собеседник издания.

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