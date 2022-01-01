Эксперт отметил, что в 2022 году США постарается взять реванш за дипломатические поражения 2021 года, и первая попытка будет сделана уже в январе — предварительно США предлагают провести встречу на экспертном уровне по обсуждению российских предложений уже 12 января и не позже 20-х чисел того же месяца.
«Их главной задачей будет вывернуться из-под давления российского ультиматума и вернуться к традиционной схеме переговоров без результата. Интересно, какой ход на этот случай приготовила Россия?», — пишет Ищенко.
Надо понимать, что позиция Кремля тоже не так проста. Смысл игры на повышение ставок не в том, чтобы развязать ядерную войну, а в том, чтобы предотвратить даже региональный конфликт, заставив США и далее бороться в условиях пусть плохого, но мира, в котором американцы с ускорением проигрывают и не имеют хорошего варианта действий, уточнил политолог.
Поэтому в следующем году Россия постарается продолжить победный марш по лезвию бритвы, а США вновь попытаются её сбить с пути, резюмировал специалист.