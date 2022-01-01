Вся вторая половина 2021 года прошла под знаком российского преобладания, а с ней и весь год стал годом российского дипломатического наступления. Легко понять, что Запад просто так с подобной ситуацией не смирится. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия Сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Их главной задачей будет вывернуться из-под давления российского ультиматума и вернуться к традиционной схеме переговоров без результата. Интересно, какой ход на этот случай приготовила Россия?», — пишет Ищенко.

Надо понимать, что позиция Кремля тоже не так проста. Смысл игры на повышение ставок не в том, чтобы развязать ядерную войну, а в том, чтобы предотвратить даже региональный конфликт, заставив США и далее бороться в условиях пусть плохого, но мира, в котором американцы с ускорением проигрывают и не имеют хорошего варианта действий, уточнил политолог.

Поэтому в следующем году Россия постарается продолжить победный марш по лезвию бритвы, а США вновь попытаются её сбить с пути, резюмировал специалист.