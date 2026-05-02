Для борьбы с беспилотниками пора применять аэростаты, уверен Попов

России пора организовать радиолокационный контроль воздушного применяя привязные аэростаты или большие шары-зонды. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов

2026-05-02T15:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Эксперт рассказал, что для отслеживания воздушного пространства обычно применяются самолеты ДРЛО с мощными электронными системами наблюдения и управления.По его словам, средства ПВО — дорогое удовольствие для государства, хотя без него существовать нельзя."Так вот, есть идея создания новых систем, которые будут более бюджетными и эффективными — готовыми к быстрой реализации", — рассказал Попов.По его словам, можно организовать радиолокационный контроль с использованием нашего воздушного пространства: применять привязные аэростаты или большие шары-зонды."Иными словами, надо фазированную радиолокационную решётку поднимать на высоту 100-300 метров, чтобы можно было передавать информацию по кабелям на станцию, находящуюся на земле. Чем выше стоят антенны — тем дальше видят", — пояснил эксперт.По его словам, сделать это будет непросто, но эффект будет хороший.Полный текст интервью "Нас спасет ИИ под контролем человека". Владимира Попова о проблемах авиации и ПВО России читайте на сайте Украина.ру.

