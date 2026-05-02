Для борьбы с беспилотниками пора применять аэростаты, уверен Попов
России пора организовать радиолокационный контроль воздушного применяя привязные аэростаты или большие шары-зонды. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
15:30 02.05.2026
 
России пора организовать радиолокационный контроль воздушного применяя привязные аэростаты или большие шары-зонды. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
Эксперт рассказал, что для отслеживания воздушного пространства обычно применяются самолеты ДРЛО с мощными электронными системами наблюдения и управления.
"Но самолеты ДРЛО в российских Вооруженных Силах в дефиците. Потому что их изначально было мало, и они достаточно "возрастные". Мы пытаемся модернизировать эти машины, но не успеваем в свете сложных военно-политических и экономических условий", — пояснил эксперт.
По его словам, средства ПВО — дорогое удовольствие для государства, хотя без него существовать нельзя.
"Так вот, есть идея создания новых систем, которые будут более бюджетными и эффективными — готовыми к быстрой реализации", — рассказал Попов.
По его словам, можно организовать радиолокационный контроль с использованием нашего воздушного пространства: применять привязные аэростаты или большие шары-зонды.
"Иными словами, надо фазированную радиолокационную решётку поднимать на высоту 100-300 метров, чтобы можно было передавать информацию по кабелям на станцию, находящуюся на земле. Чем выше стоят антенны — тем дальше видят", — пояснил эксперт.
По его словам, сделать это будет непросто, но эффект будет хороший.
Полный текст интервью "Нас спасет ИИ под контролем человека". Владимира Попова о проблемах авиации и ПВО России читайте на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраина.руБПЛАВС РФ
 
18:01"Герани" ударили по объекту ВСУ в Полтаве. Новости СВО
17:43Фицо поддержал Украину в ЕС, но признал: с Зеленским у нас "разные мнения"
17:00Европа не будет мириться с Россией, уверен политолог Лукьянов
16:57Над Украиной находятся около 50 "Гераней". Новости СВО
16:43В Днепропетровской области разыскивают военнослужащих ВСУ по делу о похищении и избиении местного жителя
16:30"В лоб сюда никто не полезет": Выползов о том, как на самом деле будут атаковать Калининград
16:15В Киеве военный устроил стрельбу возле ТРЦ. Главное к этому часу
16:00"Экипаж машины боевой" – реальный танковый бой на экране
16:00Актерская ловушка: почему Зеленский не может выйти из образа
15:30Для борьбы с беспилотниками пора применять аэростаты, уверен Попов
14:27Дональд Трамп открыто сознался в пиратстве ВМС США
14:06Авиаудар нанесён по заводу газовой аппаратуры в Дружковке. Новости СВО
13:51Уиткофф и Кушнер перенесли визит на Украину. Главное к этому часу
13:13Какую роль на войне играют инновации и смекалка: "Якут" о прорывных технологиях и кустарных решениях
13:10США выводят войска из Германии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 мая
12:55Еврокредит и Миндич-гейт. На что придется пойти Зеленскому, чтобы получить деньги и не сесть?
12:44Командир огневого взвода "Ленин": нельзя сравнивать артиллерию с дронами
12:30Почему короля Британии "послали" в США? Визит английский карликов. "Два короля"
12:24Украинские военные сдались в плен. Новости СВО
12:11Захарова заявила, что понятие "справедливость" на Украине стало оксюмороном. Главное к этому часу
Лента новостейМолния