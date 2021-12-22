В условиях крайнего дефицита энергоресурсов и необходимости обеспечить население бесперебойным отоплением киевские власти начинают отключать промышленные предприятия от энергоснабжения. Об этом в интервью Украина.ру рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Марунич подчеркнул, что у украинских властей нет иного выхода, кроме как ограничить энергопотребление промышленности.

«Так объективно всем мире делается, чтобы предотвратить развал энергосистемы. И чтобы не заморозить людей. Да, это так и есть. Скажу, что у нас уже на фоне высокой цены на газ некоторые предприятия вообще остановились, — в химической промышленности, и так далее. Если будут дефициты ещё, дополнительно к высоким ценам, то это нанесёт дополнительный удар по украинской промышленности», — сказал Марунич. Эксперт назвал способ снизить цены на газ в Европе © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Последствия для промышленности страны будут катастрофическими, но приоритет любой власти — это не заморозить людей, заключил эксперт.

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