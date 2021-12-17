За 11 лет из Украины выехали и не вернулись почти 3,3 млн граждан. Соответствующие данные приводит украинский портал Opendatabot 17 декабря

До последнего украинца. Почему Украина становится необитаемой страной © РИА Новости, Стрингер

«За 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали обратно более 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет», — сообщается на сайте.

Всего с 2011 по 2020 год в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины.

Больше украинцев вернулось на родину, чем уехало из страны, лишь в 2020 году — в связи с началом пандемии коронавируса. Тогда на Украину вернулось на 80 тыс. больше человек, чем покинуло ее границы.

Аналитики подсчитали, что, судя по данным показателям, совокупный отток населения из Украины за 11 лет составит более 3,3 млн человек.