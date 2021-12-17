Украинцы выглядят как туземцы в глазах американцев, и чем больше граждан Украины вымрет, тем будет удобнее для США. Об этом 16 декабря заявил бывший премьер Николай Азаров в комментарии Дмитрию Васильцу

Только не российскую: на Украине дали советы по выбору новогодней икры © CC0, Pixabay Петра Порошенко упразднила главный эпидемический барьер Украины — Госсанэпидемслужбу.

«Считалось, что туземцам, которыми являлись украинцы в глазах американцев, не нужная никакая борьба с эпидемией. Чем больше их вымрет, тем лучше. Вот, чего вы не можете понять. Что американцы вам помогут. Чем они вам помогут?» — сказал Азаров.

Он отметил, что бывшие власти не могли не знать, что упразднение Госсанэпидемслужбы — это преступление против украинского народа, на которое руководство государства пошло сознательно с подачи американцев.

Также Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится провести перепись населения, о чем заявлял во время своей кампании, поскольку знает, что украинцы стали вымирать еще при ставленнице США бывшей и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун.

Именно она, уверен Азаров, привела Украину к той патовой ситуации, в которой оказалась страна перед лицом пандемии.