По словам Азарова, власть экс-президента Петра Порошенко упразднила главный эпидемический барьер Украины — Госсанэпидемслужбу.
«Считалось, что туземцам, которыми являлись украинцы в глазах американцев, не нужная никакая борьба с эпидемией. Чем больше их вымрет, тем лучше. Вот, чего вы не можете понять. Что американцы вам помогут. Чем они вам помогут?» — сказал Азаров.
Он отметил, что бывшие власти не могли не знать, что упразднение Госсанэпидемслужбы — это преступление против украинского народа, на которое руководство государства пошло сознательно с подачи американцев.
Также Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится провести перепись населения, о чем заявлял во время своей кампании, поскольку знает, что украинцы стали вымирать еще при ставленнице США бывшей и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун.
Именно она, уверен Азаров, привела Украину к той патовой ситуации, в которой оказалась страна перед лицом пандемии.