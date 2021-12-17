Президент Украины Владимир Зеленский боится провести перепись населения, о чем заявлял во время своей кампании, поскольку знает, что украинцы стали вымирать еще при ставленнице США бывшей и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун. Об этом 16 декабря бывший премьер Украины Николай Азаров рассказал в эфире YouTube-каналу Дмитрия Васильца

По его словам, к пандемии, во время которой Украина слабо справляется с вирусом, не имея внутренних ресурсов, подвела ставленница США Супрун. Она, по словам Азарова, разрушила украинскую медицину, с чем Украина подошла к эпидемии коронавируса.

«Надо понять главную цель американцев. Им абсолютно не нужно, чтобы у нас проживало 52 миллиона человек, 30 миллионов человек и вполне достаточна территория, в которой обслуживается 5-6 миллионов человек… США устраивает та смертность на Украине, которая установилась после 2014 года. Она же установилась не в момент эпидемии, а только увеличилась… Высокие цифры смертности фиксировались и в 2017 году, когда про ковид никто и не слышал», — заявил политик.

Азаров раскрыл одну из главных ошибок нынешней киевской власти © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Официальная перепись населения Украины должна состояться в 2023 году. В последний раз ее проводили еще в 2001 году.

Ранее украинский Институт демографии сообщал, что перепись населения Украины будет невозможна еще 5-10 лет из-за технической недостаточности. Также отмечалось, что к 2050 году в Украине население сократится до 35 млн.