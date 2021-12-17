По его словам, к пандемии, во время которой Украина слабо справляется с вирусом, не имея внутренних ресурсов, подвела ставленница США Супрун. Она, по словам Азарова, разрушила украинскую медицину, с чем Украина подошла к эпидемии коронавируса.
«Надо понять главную цель американцев. Им абсолютно не нужно, чтобы у нас проживало 52 миллиона человек, 30 миллионов человек и вполне достаточна территория, в которой обслуживается 5-6 миллионов человек… США устраивает та смертность на Украине, которая установилась после 2014 года. Она же установилась не в момент эпидемии, а только увеличилась… Высокие цифры смертности фиксировались и в 2017 году, когда про ковид никто и не слышал», — заявил политик.
Азаров отметил, что сфера здравоохранения на Украине превратилась в сферу предоставления услуг, за которую надо платить. Он также заявил, что украинцев принудили думать, что платная медицина, значит, хорошая медицина.
Официальная перепись населения Украины должна состояться в 2023 году. В последний раз ее проводили еще в 2001 году.
Ранее украинский Институт демографии сообщал, что перепись населения Украины будет невозможна еще 5-10 лет из-за технической недостаточности. Также отмечалось, что к 2050 году в Украине население сократится до 35 млн.