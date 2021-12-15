«Что такое "киевский парадокс"? Это когда берешь интервью у начальника киевской полиции, а в этот момент у тебя крадут велосипед прямо из-под квартиры, прикованный к стене и спрятанный за дверью общего с соседями коридора», — написал журналист.
При этом он отметил, что украденный велосипед был уже старым и потрепанным, к тому же не очень дорогим.
В начале года в СМИ появилась история о том, что в Киеве у дипломата из Нидерландов украли велосипед возле здания Национального антикоррупционного бюро. Мужчина написал заявление в полицию.