Президент Белоруссии Александр Лукашенко в истории с миграционным кризисом добился главного – его де-факто признали в Евросоюзе, поэтому теперь этот кризис постепенно пойдет на спад. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились урегулировать этот вопрос.

Эксперт считает, что решение вопроса с мигрантами будет комбинированным, когда кого-то из них увезут на родину, кого-то оставят в Белоруссии, а кто-то все же сумеет добраться до Германии.

Если же говорить о внутриполитической ситуации в Белоруссии, то конституционная реформа будет запущена, но такая, чтобы Александр Григорьевич достаточно длительное время оставался на своем посту, уточнил политолог.

«Пока что Лукашенко добился главного — его де-факто признали в Евросоюзе. Эту задачу он выполнил, а дальше посмотрим. Может быть, он хочет получить признание де-юре, но он понимает, что на данном этапе это несбыточная задача», — констатировал Жарихин.

Собеседник издания добавил, что в целом ситуация постепенно рассасывается в том числе и стараниями тех людей, которые решают проблемы в Европе — Путин и Меркель, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.