Сообщение о взрыве на ТЭС поступило спасателям вечером воскресенья, 28 ноября.
«На котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 миллиметров, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла и получили ожоги два работника, их госпитализировали», — говорится в сообщении.
Седьмой энергоблок был остановлен и выведен из строя, вместо него был запущен четвертый энергоблок, на работу станции это не повлияло.
По информации Бурштынской городской больницы, в результате инцидента пострадали пять человек.