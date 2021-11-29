На Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области прогремел взрыв. Об этом в понедельник, 29 ноября сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям

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«На котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 миллиметров, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла и получили ожоги два работника, их госпитализировали», — говорится в сообщении.

Седьмой энергоблок был остановлен и выведен из строя, вместо него был запущен четвертый энергоблок, на работу станции это не повлияло.

По информации Бурштынской городской больницы, в результате инцидента пострадали пять человек.