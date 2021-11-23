По словам Рэнкаса, Польша должна иметь право самостоятельно решать, кого допускать на свою территорию. Однако, вступив в Европейский союз, она сама это право ограничила, считает он.
Политолог также обратил внимание на то, что главным центром переброски гастарбайтеров в Евросоюз является Украина, о чём политики и СМИ совершенно не говорят во время дискуссий по поводу миграционного кризиса на белорусской границе.
«А стоит задать вопрос: сколько иммигрантов, в том числе нелегальных и опасных, уже проникло в Польшу другими путями, когда все усилия весьма слабого польского государства и внимание СМИ были сосредоточены на Кузнице (КПП на границе с Белоруссией — Ред.)?», — заявил польский эксперт
В подростковом возрасте Рэнкас был активистом польской антикоммунистической оппозиции. Затем он состоял в различных правых, консервативных и монархических политических партиях и объединениях.
В 2003-2004 занимал пост председателя Люблинского регионального собрания депутатов.
С полным текстом интервью Рэнкаса можно ознакомиться здесь.