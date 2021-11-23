Польский политолог Конрад Рэнкас рассказал в интервью изданию Украина.ру, что, пока внимание польских властей и СМИ было занято миграционным кризисом на белорусской границе, нелегальные мигранты из Украины беспрепятственно проникают в Польшу

По словам Рэнкаса, Польша должна иметь право самостоятельно решать, кого допускать на свою территорию. Однако, вступив в Европейский союз, она сама это право ограничила, считает он.

Политолог также обратил внимание на то, что главным центром переброски гастарбайтеров в Евросоюз является Украина, о чём политики и СМИ совершенно не говорят во время дискуссий по поводу миграционного кризиса на белорусской границе.

«А стоит задать вопрос: сколько иммигрантов, в том числе нелегальных и опасных, уже проникло в Польшу другими путями, когда все усилия весьма слабого польского государства и внимание СМИ были сосредоточены на Кузнице (КПП на границе с Белоруссией — Ред.)?», — заявил польский эксперт

В подростковом возрасте Рэнкас был активистом польской антикоммунистической оппозиции. Затем он состоял в различных правых, консервативных и монархических политических партиях и объединениях. СМИ: в Беловежской пуще мигрантам помогают члены подпольного движения © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

В 2003-2004 занимал пост председателя Люблинского регионального собрания депутатов.

С полным текстом интервью Рэнкаса можно ознакомиться здесь.