Ранее СМИ распространили информацию, что сертификация «Северного потока-2» затянется ещё на 4 месяца. Германская сторона заявляет, что это формальный процесс, однако собеседник передачи «Полный контакт» Александр Сосновский объяснил, какие цели преследует Берлин.

Фирма, создаваемая для контроля над немецким участком «Северного потока — 2», будет полностью подчинена немецкому законодательству, отметил эксперт. А вето-то нету! Почему Украина не сможет запретить «Северный поток-2»

«Это будет означать, что этот участок «Северного потока — 2» фактически превращается в таможню или пограничный пункт. Этот пограничный пункт будет находиться полностью в руках Германии. Германия или та фирма, которая будет руководить этим участком, поскольку через него ничего без них не пройдет, будет вольна принимать решения по этому куску так, как она захочет», — сказал Сосновский.

Получив небольшой участок трубы под свой контроль, Германия сможет вводить санкции, приостанавливать или останавливать работу газопровода, как того хочет Еврокомиссия, пояснил эксперт.