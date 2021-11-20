Фирма, создаваемая для контроля над немецким участком «Северного потока — 2», будет полностью подчинена немецкому законодательству, отметил эксперт.
«Это будет означать, что этот участок «Северного потока — 2» фактически превращается в таможню или пограничный пункт. Этот пограничный пункт будет находиться полностью в руках Германии. Германия или та фирма, которая будет руководить этим участком, поскольку через него ничего без них не пройдет, будет вольна принимать решения по этому куску так, как она захочет», — сказал Сосновский.
Получив небольшой участок трубы под свой контроль, Германия сможет вводить санкции, приостанавливать или останавливать работу газопровода, как того хочет Еврокомиссия, пояснил эксперт.