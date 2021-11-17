«Согласно соглашению, в муниципалитете Ломжа временно будут размещены 150 украинских добровольцев. Прошу обратить особое внимание на вопросы, касающиеся питания и размещения вышеупомянутых лиц. В связи с вышеизложенным, прошу проинформировать местное население о необходимости принятия предлагаемой Украиной помощи польским пограничникам. Также мы рекомендуем не передавать в СМИ информацию о принадлежности украинских добровольцев к "Национальному корпусу"», — говорится в распоряжении министерства иностранных дел Польши, оказавшемся в распоряжении журналистов.
На прошлой неделе «Нацкорпус» опубликовал заявление, в котором обратился к властям с Польши с предложением принять помощь украинских праворадикалов для решения миграционного кризиса.
Ранее несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза. Сотни человек также собрались у белорусско-литовской границы. Запад утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. ЕС обсуждает введение новых санкций.
На днях директор департамента коммуникации министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что нелегальные мигранты, которые попадут на территорию Украины из Белоруссии, будут отправлены обратно в соответствии с соглашением о реадмиссии. Он отметил, что на восточном и северном участках границы Украине необходимо срочно строить защитные ограждения.