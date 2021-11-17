Более 150 боевиков украинской радикальной организации «Национальный корпус» прибыли на территорию Польши, чтобы помочь местным пограничникам справиться с миграционным кризисом, передает 17 ноября Telegram-канал «Украинский формат»

Мигранты на белорусско-польской границе устроили драку из-за дров © REUTERS, Leonid Scheglov/BelTA говорится в распоряжении министерства иностранных дел Польши, оказавшемся в распоряжении журналистов.

На прошлой неделе «Нацкорпус» опубликовал заявление, в котором обратился к властям с Польши с предложением принять помощь украинских праворадикалов для решения миграционного кризиса.

Ранее несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза. Сотни человек также собрались у белорусско-литовской границы. Запад утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. ЕС обсуждает введение новых санкций.

На днях директор департамента коммуникации министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что нелегальные мигранты, которые попадут на территорию Украины из Белоруссии, будут отправлены обратно в соответствии с соглашением о реадмиссии. Он отметил, что на восточном и северном участках границы Украине необходимо срочно строить защитные ограждения.