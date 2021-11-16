Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош призвал разработать законную базу для использования украинскими пограничниками и нацгвардейцами оружия в случае нарушения границы мигрантами. Об этом он написал у себя в Facebook 16 ноября

«Убивать так называемых мигрантов». Что еще обещают Европе украинские егеря, которых нет © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Украинские пограничники, полиция, Нацгвардия должны иметь право использовать все без исключения огневые средства и другие впечатления на нарушителей», — написал Ярош.

Ранее украинские егери из 61-й пехотной бригады также заявили, что готовы уничтожать нелегальных мигрантов.

Несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза. Польша стянула к границе войска, пограничники применяют против беженцев слезоточивый газ. На Украине также усилили охрану участка границы с Белоруссией.

* Деятельность организации запрещена в РФ