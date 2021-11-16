По его словам, в ситуации миграционного кризиса правительству Украины необходимо принять закон про уголовную ответственность за незаконный переход границы.
«Украинские пограничники, полиция, Нацгвардия должны иметь право использовать все без исключения огневые средства и другие впечатления на нарушителей», — написал Ярош.
Ранее украинские егери из 61-й пехотной бригады также заявили, что готовы уничтожать нелегальных мигрантов.
Несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза. Польша стянула к границе войска, пограничники применяют против беженцев слезоточивый газ. На Украине также усилили охрану участка границы с Белоруссией.
* Деятельность организации запрещена в РФ