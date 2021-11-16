Украина может потерять безвизовый режим с Европейским Союзом (ЕС) из-за ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Об этом на днях заявил политолог Богдан Петренко в статье для издания «Главред»

Мигранты на белорусско-польской границе устроили драку из-за дров © REUTERS, Leonid Scheglov/BelTA предположил Петренко.

По его словам, кризис беженцев, возможно, затронет как белорусскую, так и украинскую территории, куда могут попасть мигранты с учетом «дырявой границы».

«Польша уже заявила об усилении польско-украинской границы, а это несет для Украины огромные риски», — отметил автор.

Он заключил, что ситуация может завершиться построением стены или или колючей проволоки, а также ограничением пограничного движения на границе Польши и Украины.

Ранее несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза. Сотни человек также собрались у белорусско-литовской границы. Запад утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. ЕС обсуждает введение новых санкций.