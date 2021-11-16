«Европа может начать отталкивать Украину, чем воспользуется Россия. Поэтому существует риск того, что Украина может превратиться из буферной зоны между ЕС и Россией в зону влияния Москвы», — предположил Петренко.
По его словам, кризис беженцев, возможно, затронет как белорусскую, так и украинскую территории, куда могут попасть мигранты с учетом «дырявой границы».
«Польша уже заявила об усилении польско-украинской границы, а это несет для Украины огромные риски», — отметил автор.
Он заключил, что ситуация может завершиться построением стены или или колючей проволоки, а также ограничением пограничного движения на границе Польши и Украины.
Ранее несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза. Сотни человек также собрались у белорусско-литовской границы. Запад утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. ЕС обсуждает введение новых санкций.