Действия польских властей по отношению к беженцам на белорусской границе противоречат декларируемым ценностям западного мира, заявил президент России Владимир Путин 13 ноября в интервью телеканалу «России 24».

По словам главы государства, европейские партнёры всё время утверждают, что вопросы гуманитарного характера должны иметь приоритет.

«Но, когда на границе между Белоруссией и Польшей сейчас польские пограничники и представители вооруженных сил избивают этих потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в местах их расположения, где дети и женщины последних месяцев беременности находятся, как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей», — сказал глава государства в интервью телеканалу «России 24».

Путин заметил, что в вопросе о миграционном кризисе на белорусско-польской границе его беспокоит, в первую очередь, положение детей, вынужденных находится на импровизированных стоянках мигрантов при минусовых температурах. «Вернули в Белоруссию разутым»: СМИ рассказали о жестокости польских силовиков © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

В течение последних дней тысячи беженцев, в основном из стран Ближнего Востока, сконцентрировались в районе белорусско-польской границы. Они пытаются проникнуть на территорию стран ЕС.

Польские пограничники возвели на границе заграждения из колючей проволоки и применяют против беженцев слезоточивый газ и другие спецсредства.



Польша объявила прилегающую к белорусской границе территорию зоной чрезвычайного положения и не допускает туда представителей польских и международных гуманитарных организаций, стремящихся оказать помощь беженцам на границе.



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнивал действия польских пограничников с действиями немецких фашистов в годы Второй мировой войны.