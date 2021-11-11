Киевские власти планируют закупить уголь в Польше и США, сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко в интервью каналу «Эспрессо» 11 ноября

В этот отопительный сезон Украина приобретет уголь в странах Запада, подчеркнул чиновник. По словам Власенко, поставки угля на Украину из Казахстана блокируются Россией. История одной сенсации. Действительно ли Украина хочет закупать уголь в ЛНР © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«На сегодняшний день большой объем угля законтрактован в США и Польше. Также некоторые небольшие партии поступают из Казахстана», — заявил Власенко.

Отметим, что официальные представители Нур-Султана опровергли заявления украинских официальных лиц о блокировке Россией поставок казахстанского угля.

По данным компании «Укрэнерго», запасы угля на ТЭС страны на 1 ноября составляли 542,8 тысячи тонн. Ранее в интервью Украина.ру экс-премьер-министр страны Николай Азаров отмечал, что минимальные потребности Украины в угле на зиму это запас в 2,5 млн тонн.