Глава МИД Донецкой Народной Республики, полномочный представитель ДНР в минской контактной группе Наталья Никонорова отвергла предложение ОБСЕ о выработке общего с Украиной варианта «дорожной карты» по урегулированию конфликта в Донбассе

С предложением создать объединенный вариант «дорожной карты», в котором будут совмещены проекты данного документа, направленные республиками Донбасса и Украиной, 10 ноября выступила координатор ОБСЕ в политической группе Сильви Берманн.

«Создание такого документа не представляется возможным, поскольку направленные сторонами проекты содержат существенные разногласия, а иногда и вовсе диаметрально противоположные друг другу позиции», — говорится в заявлении Никоноровой, опубликованной на сайте республики.

Посредник в Донбассе. Что известно о новом представителе ОБСЕ в контактной группе © Twitter, Mikko Kinnunen

В этом случае в итоге будет получен «какой-то иной, третий вариант "дорожной карты" за авторством ОБСЕ», добавила Никонорова.

Она отметила, что в ДНР считают, что создание каких-либо собственных проектов посредниками не соответствует смыслу мирных переговоров, основной целью которых является поиск и согласование совместных решений по урегулированию конфликта между двумя сторонами этого конфликта.

Как неоднократно заявляли представители Украины в контактной группе, их план сводится к ликвидации ДНР и ЛНР и восстановления полного контроля Киева над территориями республик без выполнения каких-либо условий вроде амнистии ополченцам, содержащихся в подписанных украинскими властями и утвержденными Советом безопасности ООН минских соглашениях.

Такая позиция, естественно, не устраивает ни ДНР и ЛНР, ни Россию, выступающей в качестве посредника между воюющими сторонами.