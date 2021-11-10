Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош призвал граждан страны быть готовыми к «защите государства». Об этом она написал на своей странице в Facebook 10 ноября

«Друзья и подруги, независимо от того, в каких вы находитесь партиях, общественных организациях, или ведете свой, отдельный от партийной политики и общественной активности, стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй», — написал Ярош.

Психологическая мобилизация Украины. Из-за чего началось обострение в Донбассе © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Страница Яроша в Facebook в настоящий момент недоступна.

Ранее первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко заявил, что на февраль-апрель 2022 года может прийти пик внешней дестабилизации ситуации на Украине.

*Деятельность организации запрещена в РФ