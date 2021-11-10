«Друзья и подруги, независимо от того, в каких вы находитесь партиях, общественных организациях, или ведете свой, отдельный от партийной политики и общественной активности, стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй», — написал Ярош.
Он заявил, что в «ближайшее время» Украине потребуется «военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал».
Страница Яроша в Facebook в настоящий момент недоступна.
Ранее первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко заявил, что на февраль-апрель 2022 года может прийти пик внешней дестабилизации ситуации на Украине.
*Деятельность организации запрещена в РФ