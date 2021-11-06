«Вы сами знаете, что сейчас происходит на мировых рынках нефти и газа, и Республика Беларусь сегодня получает газ от России в семь-восемь, а то и в отдельные моменты в девять-десять раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках», — сказал президент.
Он также отметил, что цены на газ для Белоруссии в три-четыре раза ниже, чем для других покупателей, заключивших долгосрочные контракты с РФ.
Стоимость газа в Европе резко выросла текущей осенью из-за того, что европейцы своевременно не накопили достаточно газа в своих ПХГ и даже распродавали часть своих запасов в период высоких цен на «голубое топливо».
Президент РФ поручил «Газпрому» приступить к повышению объема газа в европейских ПГХ. Глава компании Алексей Миллер заверил, что концерн именно так и поступит. Путин распорядился информировать его о ходе процесса.