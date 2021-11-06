Белоруссия закупает российский газ в семь-восемь раз дешевле, чем он стоит на европейских спотовых рынках, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал на заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября

«Вы сами знаете, что сейчас происходит на мировых рынках нефти и газа, и Республика Беларусь сегодня получает газ от России в семь-восемь, а то и в отдельные моменты в девять-десять раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках», — сказал президент.

«Северный поток — 2»: Минэкономики Германии одобрило проект, а Путин поручил «Газпрому» увеличить закачку газа в европейские хранилища © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Стоимость газа в Европе резко выросла текущей осенью из-за того, что европейцы своевременно не накопили достаточно газа в своих ПХГ и даже распродавали часть своих запасов в период высоких цен на «голубое топливо».

Президент РФ поручил «Газпрому» приступить к повышению объема газа в европейских ПГХ. Глава компании Алексей Миллер заверил, что концерн именно так и поступит. Путин распорядился информировать его о ходе процесса.