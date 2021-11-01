Все международные партии сформулировали, что гражданская война на Украине начнется. Страны-соседи готовятся извлечь из ситуации максимальную пользу при минимальных потерях, рассказал в интервью Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Россия не заинтересована в этом вооруженном конфликте, но «все хорошее когда-нибудь заканчивается», подчеркнул Ищенко. Страны Восточной Европы, в свою очередь, разместили войска на границе с Украиной. «Возможно, будет война». О чем рассказали жертвы украинских военных © РИА Новости, Ирина Геращенко / Перейти в фотобанк

«Венгрия подтянула на восточные границы войска с запада, изменила группировку войск. И понятно, что Венгрия готовится не к нападению на Россию или Китай, а готовится решать проблемы на Украине, если таковые возникнут. Польша сосредоточила на восточных границах крупную группировку войск. Возможно, они пытаются попугать Лукашенко, но они прекрасно понимают, что агрессия против Белоруссии вызовет моментальный ответ России и им никто не поможет. Они сосредотачивают войска на украинской и белорусской границе. Группировка понятна», — рассказал Ищенко.

Польша и Румыния считают части Украины своими историческими территориями и не упустят шанса их вернуть, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.