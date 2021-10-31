Россия не политизирует вопрос поставок энергоресурсов, и четко исполняет свои обязательства перед европейскими партнерами. Поэтому транзит газа через Украину не прекратится, однако есть другие способы повлиять на Киев, заявил в интервью Украина.ру эксперт в области энергетики Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

Формально газ на Украину Россия не продает, а поставляет в качестве транзитера, подчеркнул эксперт. Если Россия перекроет транзит через Украину, то пострадают европейские партнеры, а это и есть то, чего добивается Киев, сказал Юшков. Юшков рассказал, сколько еще продлится истерика с заоблачными ценами на газ © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Если мы перекрываем газ на вход в Украину, мы замораживаем европейцев. Они-то тут причем? Они покупают наш газ, мы получаем деньги, это происходит уже больше 50 лет. Поэтому я думаю, что надо искать другие инструменты. Они есть. Это не единственная возможность давить на Украину…С электричеством — пожалуйста. Вводите санкции, запрещайте продажу электроэнергии. Европейцы не пострадают. Россия уже ввела лицензирование (по сути санкции) на продажу нефти и нефтепродуктов на территорию Украины», — заявил Юшков.

Поставки электроэнергии, угля и нефти на Украину можно сокращать, причем безболезненно для Европы, подчеркнул эксперт.

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