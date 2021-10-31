Ранее на Украине высказывались мнения, что прекращение поставок российского угля — это ответ на применение беспилотников Bayraktar в зоне конфликта в Донбассе. Собеседник издания, в свою очередь, подчеркнул, что причина данного шага России не политическая.
«Я не могу сказать, насколько правдива эта информация. Обычно, когда Украина не может что-то купить, то она говорит, что ей это якобы не продают. Ситуация на самом деле более банальна. Старые контракты на поставку угля у них заканчиваются 1 ноября, а новых они не подписывают потому что у них денег нет», — заявил Юшков.
Эксперт отметил, что цены на уголь в Европе бьют исторические рекорды как следствие энергетического кризиса на континенте. России просто выгоднее продавать уголь в Европу, а Украине нечем за него платить, подчеркнул Юшков.
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