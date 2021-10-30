Постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя отметил, что Киев ведет опасную игру, применив беспилотник Bayraktar в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции 29 октября, передает РИА Новости

«Игра с беспилотниками может привести к последствиям, которые украинская сторона может даже себе не представлять. Это опасная игра. Они должны осознать это, но я не уверен, что они это сделают», — заявил Небензя.

«Будет бобо»: Арестович заявил, что «Джавелины» едут в Донбасс © Алексей Арестович/Фейсбук Валерий Залужный разрешил украинским военным наносить в Донбассе удары по собственной инициативе.

Ранее Минобороны Украины показало кадры удара турецкого беспилотника Bayraktar вблизи линии разграничения в Донбассе. На видео он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. Полеты беспилотников у линии соприкосновения нарушают Минские соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ применяет оружие «в ответ на действия противника, для защиты своей земли». Глава МИД Украины сказал, что применение Bayraktar не нарушает Минские соглашения.

В МИД РФ отметили, что эскалация конфликта в Донбассе вызывает тревогу, и призвали участников нормандского формата и ОБСЕ повлиять на Киев.