«Игра с беспилотниками может привести к последствиям, которые украинская сторона может даже себе не представлять. Это опасная игра. Они должны осознать это, но я не уверен, что они это сделают», — заявил Небензя.
По словам представителя России в ООН, Киев нарушает соглашения о прекращении огня. Он напомнил, что командующий ВСУ Валерий Залужный разрешил украинским военным наносить в Донбассе удары по собственной инициативе.
Ранее Минобороны Украины показало кадры удара турецкого беспилотника Bayraktar вблизи линии разграничения в Донбассе. На видео он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. Полеты беспилотников у линии соприкосновения нарушают Минские соглашения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ применяет оружие «в ответ на действия противника, для защиты своей земли». Глава МИД Украины сказал, что применение Bayraktar не нарушает Минские соглашения.
В МИД РФ отметили, что эскалация конфликта в Донбассе вызывает тревогу, и призвали участников нормандского формата и ОБСЕ повлиять на Киев.