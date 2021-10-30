Применение Украиной БПЛА Байрактар на территории Донбасса ставит под угрозу жизни сотен тысяч граждан России. О новом витке эскалации конфликта рассказал в интервью Украина.ру главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

Сегодняшнее украинское государство надо рассматривать как реального военного противника, подчеркнул Коротченко. «Не Осетия, а Карабах». Киевский эксперт о том, что сделает РФ в случае наступления ВСУ на Донбасс © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк

«Понятно, что потенциал украинской армии не сопоставим с российской, но та же Грузия совершала военную провокацию в расчете на быстроту в проведении операции и в расчете на то, что Россия не вмешается…Еще раз подчеркну, что сейчас очень опасный этап развития ситуации. Конечно, было бы лучше все политическим образом регулировать, но зачастую бывают такие моменты, когда политика уже не может изменить ситуацию и придется опираться на военный потенциал», — заявил собеседник издания.

Если у Украины такие же планы в отношении Донбасса, мы не можем исключать, что придется принуждать Украину к миру, заключил эксперт.

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