Российская группа Би-2 на днях анонсировала концерт в Киеве, националисты отреагировали гневными комментариями в Facebook

Ранее Би-2 отказались от гастролей на Украине, заявив, что «аморально приезжать в страну, в которой идет война».

Концерт в Киеве назначен на 21 мая.

«Ребята из группы Би-2 соскучились по Украине. Они привезут свое самое масштабное и зрелищное шоу в истории группы», — написал директор национального экспоцентра Украины ВДНХ.

Пользователи Facebook моментально разделились на два лагеря, более активно высказываются критики российских артистов.

«Зачем? Нет больше групп?», «Когда-то я был фанатом Би-2, но война изменила сознательность, и это к лучшему», «Как же отчаянно мы цепляемся за остатки российского масс-культа», «Как классно, что мы по ним не скучали», «Лютый трындец, ВДНХ», «Этого концерта не будет! Готов на пари», — написали в комментариях.

«Тут москалики по Украине соскучились», — написал один из пользователей и позвал в комментарии националиста и убийцу Сергея Стерненко.

Зеленский призвал СНБО и СБУ рассмотреть петицию Кондратюка © president.gov.ua

Стерненко заявил, что не видел от группы «ни одного заявления об осуждении агрессии против Украины».

Ранее Владимир Зеленский перенаправил СБУ и СНБО петицию Игоря Кондратюка о запрете гастролей любых артистов из России на Украине.