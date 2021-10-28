Ранее Би-2 отказались от гастролей на Украине, заявив, что «аморально приезжать в страну, в которой идет война».
Концерт в Киеве назначен на 21 мая.
«Ребята из группы Би-2 соскучились по Украине. Они привезут свое самое масштабное и зрелищное шоу в истории группы», — написал директор национального экспоцентра Украины ВДНХ.
Пользователи Facebook моментально разделились на два лагеря, более активно высказываются критики российских артистов.
«Зачем? Нет больше групп?», «Когда-то я был фанатом Би-2, но война изменила сознательность, и это к лучшему», «Как же отчаянно мы цепляемся за остатки российского масс-культа», «Как классно, что мы по ним не скучали», «Лютый трындец, ВДНХ», «Этого концерта не будет! Готов на пари», — написали в комментариях.
«Тут москалики по Украине соскучились», — написал один из пользователей и позвал в комментарии националиста и убийцу Сергея Стерненко.
При этом в комментариях отметили, что Би-2 относят к «списку Макаревича», в который, видимо, «сознательные патриоты» вносят артистов, высказавшихся против присоединения Крыма к РФ и за Украину в конфликте с Донбассом.
Стерненко заявил, что не видел от группы «ни одного заявления об осуждении агрессии против Украины».
Ранее Владимир Зеленский перенаправил СБУ и СНБО петицию Игоря Кондратюка о запрете гастролей любых артистов из России на Украине.