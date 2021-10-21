Приостановить процесс сертификации «Северного потока - 2» для Америки является вопросом принципа. Их «трансатлантические партнеры» вынуждены следовать в этом кильватере, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

CША неспособны отказаться от риторики против «Северного потока — 2» по причинам престижа, считает Юшков. Марунич объяснил, какие отрасли экономики Украины «лягут» из-за цен на газ © Украина.ру/Нина Зотина

«Это очень сильный прецедент для мировой политики — что можно проигнорировать санкции США и все равно достроить проект, и ничего тебе не будет… Для них это вопрос принципа, и интересы Соединенных Штатов они ставят гораздо выше, чем интересы европейцев», — сказал эксперт.

Однако, Европе предстоит пройти отопительный сезон, поэтому параллельно с агрессивными высказываниями процесс сертификации будет продолжаться, убежден Юшков.

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