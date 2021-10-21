CША неспособны отказаться от риторики против «Северного потока — 2» по причинам престижа, считает Юшков.
«Это очень сильный прецедент для мировой политики — что можно проигнорировать санкции США и все равно достроить проект, и ничего тебе не будет… Для них это вопрос принципа, и интересы Соединенных Штатов они ставят гораздо выше, чем интересы европейцев», — сказал эксперт.
Однако, Европе предстоит пройти отопительный сезон, поэтому параллельно с агрессивными высказываниями процесс сертификации будет продолжаться, убежден Юшков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.