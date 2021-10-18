Россия серьезно подошла к вопросу энергоперехода. В 2021 году утверждена концепция развития водородной энергетики до 2050 года, объявлено о планах построить на острове Сахалин водородный кластер, а на Камчатке собираются выстроить комплекс по производству «зеленого» водорода.
Юшков полагает, что крупные приливные электростанции могут не признать «зелеными», как и крупные ГЭС, по экологическим причинам.
«Насчет крупных экологи ГЭС говорят, что большие площади лесов затапливаются, а здесь скажут: вы тут вообще-то мешаете рыбам нормально плавать, мы не можем считать вас возобновляемым, потому что вы вредите природе», — заявил эксперт.
Юшков опасается, что по осуществлении инвестиций в размере 60 млрд долларов в водородный кластер и приливные ГЭС, Россию могут поставить перед фактом, что построенные объекты не относятся к категории производителей возобновляемых источников энергии.
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