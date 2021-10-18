Евросоюз планирует к 2050 году полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Однако масштабные инвестиции в «зеленые» проекты - крупные приливные станции и водородные кластеры опасны - их могут «выписать из зеленых», считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Россия серьезно подошла к вопросу энергоперехода. В 2021 году утверждена концепция развития водородной энергетики до 2050 года, объявлено о планах построить на острове Сахалин водородный кластер, а на Камчатке собираются выстроить комплекс по производству «зеленого» водорода.

Юшков полагает, что крупные приливные электростанции могут не признать «зелеными», как и крупные ГЭС, по экологическим причинам. Зеленая энергетика. Пока Украина собирается, в Испании пустили поезда на водородной тяге

«Насчет крупных экологи ГЭС говорят, что большие площади лесов затапливаются, а здесь скажут: вы тут вообще-то мешаете рыбам нормально плавать, мы не можем считать вас возобновляемым, потому что вы вредите природе», — заявил эксперт.

Юшков опасается, что по осуществлении инвестиций в размере 60 млрд долларов в водородный кластер и приливные ГЭС, Россию могут поставить перед фактом, что построенные объекты не относятся к категории производителей возобновляемых источников энергии.

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