Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал изданию Украина.ру, почему «зеленая» энергетика - не самая безопасная отрасль для инвестиций

Россия достаточно активно взялась за работу в сфере энергоперехода, в частности, в 2021 году утверждена концепция развития водородной энергетики до 2050 года, объявлено о планах построить на острове Сахалин водородный кластер, а на Камчатке собираются выстроить комплекс по производству «зеленого» водорода.

Там возвращаются к проектировке и постройке Пенжинской приливной электростанции (ПЭС), проект которой разрабатывался еще во времена СССР.

Между тем первая приливная электростанция была построена на территории России в 1968 году, после этого разрабатывалось много проектов ПЭС, но ни один из них не заработал.

- Игорь, почему тогда от широкого использования ПЭС отказались, а сейчас возвращаются?

— Как правило, у этого есть экономические обоснования. Если там можно построить что-то другое, что будет экономически более рентабельным, то конечно никто приливную электростанцию строить не будет.

Парадоксы энергоперехода. Что происходит на Украине и над чем работают в России © flickr.com, Brussels Morning

Но в основном у нас на севере дизельные генераторы, есть станции и котельные на мазуте. Традиционно никто не заморачивается насчет таких технологически сложных проектов.

Если говорить о севере, то там нет гарантий, что будет спрос на электроэнергию, сложно просчитать спрос, сложно просчитать окупаемость подобного проекта, вот они и не развивались.

Сейчас же с одной стороны дорожают ископаемые углеводороды, газ и даже мазут растут в цене, а на Камчатке еще и собственная добыча падает.

С другой же стороны совершенствуются технологии приливных электростанций, и появляются вполне конкурентоспособные предложения — как разместить ее, сколько это будет стоить, какая будет себестоимость энергии.

Поэтому, когда идут эти две тенденции, рано или поздно наступает момент, когда плюсы приливных электростанций перевешивают их минусы и становится рационально их строить.

- Сообщается, что проект Пенжинской ПЭС разрабатывается для производства водорода на экспорт, прежде всего в Японию и Корею. До конца года обещают представить концепцию электростанции, инвестиции ожидаются на уровне $60 млрд для первой линии с выходом на рабочую мощность до 2035 года и $200 млрд для второй. В чем выгоды от реализации такого весьма дорого проекта?

— Я думаю, здесь надо поосторожнее с такими планами. Если мы говорим про какие-то приливные электростанции, которые рентабельно построить для того, чтобы запитать несколько местных поселков, это одно дело.

А когда мы говорим, что построим огромную электростанцию и она будет вырабатывать огромные объемы электроэнергии, которые мы будем направлять на то, чтобы делать водород, то здесь попахивает прожектерством.

Я бы, честно говоря, вообще сомневался в этом проекте. Да, проект красивый: давайте перегородим дамбой Охотское море и будем зарабатывать на этом — географические условия позволяют это сделать.

Но мы говорим о десятках миллиардов долларов для экономически рискованного проекта.

Вот вы построите эти дамбы, будет у вас поступать с них электроэнергия, будете вы из него делать «зеленый» водород — электроэнергия будет относиться к возобновляемым, и если вы ее потратите на производство водорода методом электролиза воды, на выходе у вас будет «зеленый» водород.

Это самый лучший водород с точки зрения классификации, продвигаемой Европейским союзом — именно они придумали цветовую дифференциацию — с точки зрения выбросов парниковых газов.

Это самый желанный водород с точки зрения Евросоюза, но рынка водорода как такового ни в Европе, ни в Азии пока еще нет.

Европейцы предполагают, что им понадобится водород как система хранения энергии от возобновляемых источников. Они говорят, что к 2050 году полностью откажутся от ископаемых источников энергии. Китай в общем-то тоже говорит про декарбонизацию, только в районе 2060 года.

Допустим, Япония и Южная Корея будут идти в том же направлении, что и Евросоюз, и им понадобится водород в районе 2040-50 годов, так как в ВИЭ невозможно хранить энергию.

В традиционной энергетике сами газ, нефть и уголь хранят в себе энергию. Вы сожгли их и высвобождаете энергию. А ветряк дает энергию только когда есть ветер, и как ее хранить?

Вот и предлагают с помощью электроэнергии, полученной из ВИЭ, делать водород с тем, чтобы, когда понадобится энергия, этот водород обратно преобразовать в электричество.

Получается, мы предполагаем, что Япония и Корея пойдут по тому же пути, что и Евросоюз, будут использовать водород как систему хранения энергии, откажутся от ископаемого топлива.

При этом предполагается, что собственного «зеленого» водорода у них будет не хватать, и они будут его импортировать в гигантских количествах для того, чтобы мы могли найти рынки сбыта в Японии и Южной Корее — чтобы все, что мы производим на Камчатке, уходило за границу.

Вот тогда это имеет смысл. Но в этой схеме слишком много «если»: если перейдут, если будут импортировать, если будут импортировать много.

И самое главное, мы не знаем, сколько будет стоить «зеленый» водород в Японии. Авторы проекта заявляют, что собираются потратить $60 млрд — а где гарантия окупаемости? Кто вам даст эти деньги?

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А сколько в Японии и Южной Корее будет стоить водород? Этого никто не знает. Соответственно, нельзя просчитать экономику этого проекта.

Поэтому я считаю, что проект красивый, интересный, но очень далекий от реализации.

- Экологические вопросы давно стали рычагом воздействия на энергетическую отрасль, как это было видно на примере ископаемого топлива и «углеродного налога». К гидроэлектростанциям экологи тоже постоянно предъявляют претензии. Не будет ли ждать такая же судьба ПЭС — особенно если Россия начнет их успешно строить или производить на экспорт, как с АЭС Росатома?

— Тут действительно большой вопрос, признают ли такого исполина, такую огромную приливную электростанцию возобновляемым источником энергии.

Все ныне существующие проекты приливных электростанций гораздо меньше. Это как правило небольшие установки.

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Точно так же могут сказать и России. Вы потратите $60 млрд, а вам скажут: извините, это не считается возобновляемым источником энергии.

Насчет крупных экологи ГЭС говорят, что большие площади лесов затапливаются, а здесь скажут: вы тут вообще-то мешаете рыбам нормально плавать, мы не можем считать вас возобновляемым, потому что вы вредите природе.

И все инвестиции могут пойти насмарку, что только добавляет рисковости такому проекту.