Идея о создании большого контролируемого Брюсселем пула по закупкам газа – это отказ от выстраиваемой веками либеральной экономики. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз заставит Россию общаться с единым покупателем газа в Евросоюзе вместо того, чтобы свободно продавать «голубое топливо» странам ЕС или коммерческим компаниям.

«Они по сути предлагают отказаться от всей либеральной экономики, которую выстраивали чуть ли не веками. Все эти идеи Адама Смита о том, что государство не должно вмешиваться в экономику, что должна быть свободная конкуренция они хотят взять и в одночасье перечеркнуть», — отметил Юшков.

Европейская двойственность. Игорь Юшков о новых антироссийских инициативах Брюсселя в сфере энергетики © РИА Новости, Нина Зотина

Он отметил, что подобная идея уже возникала раньше, в середине 2010-х годов.

«Еще в 2014 еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович говорил, что Еврокомиссия хочет влезать в каждый коммерческий контракт и проверять его на некое соответствие европейским нормам. Если две коммерческие компании договорились между собой, то как кто-то может им помешать подписывать договор? Но тогда предлагали создать такой мегарегулятор, который будет блокировать неправильные с его точки зрения контракты», — рассказал Юшков.

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