Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о персональных бессрочных санкциях против ряда сотрудников ФСБ России. Соответствующий указ опубликовали 5 октября на сайте главы государства

В Раде хотят ввести санкции против Коломойского © скриншот с видео "Радіо Свобода"

Под бессрочные санкции попали Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков, Алексей Седов. Все они в приложении к указу названы действующими или бывшими сотрудниками института криминалистики ФСБ РФ, а также сотрудниками подразделений ФСБ.

Санкции включают блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие.