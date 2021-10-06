«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 "О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте указа.
Под бессрочные санкции попали Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков, Алексей Седов. Все они в приложении к указу названы действующими или бывшими сотрудниками института криминалистики ФСБ РФ, а также сотрудниками подразделений ФСБ.
Санкции включают блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие.