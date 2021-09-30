В селе Урзуф рядом с базой полка «Азов» провели мистерию в память о погибших членах батальона. Об этом «азовцы» отчитались 29 сентября в Tеlegram

«Ежегодно в Урзуфе у легендарного кургана с тремя мечами полк «Азов» проводит мистерию памяти бойцов, которые отдали жизнь за Украину. Седьмая церемония состоялась 25 сентября», — говорится в сообщении.

Несмешной анекдот. Как раввин Хазин создавал нацистский батальон «Азов» © Facebook, Натан Хазин

Главарь «азовцев» Андрей Билецкий по традиции произнес речь о «героизме» погибших членов батальона.

Полк Нацгвардии Украины «Азов» (входящий в состав МВД Украины) принимал участие в гражданской войне в Донбассе. Это соединение было признано конгрессом США неонацистским, финансирование его обучения и вооружения за счет американского госбюджета запрещено.