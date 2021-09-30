«Ежегодно в Урзуфе у легендарного кургана с тремя мечами полк «Азов» проводит мистерию памяти бойцов, которые отдали жизнь за Украину. Седьмая церемония состоялась 25 сентября», — говорится в сообщении.
В соцсети разместили ролик с церемонии. «Азовцы» вспоминали убитых членов батальона, соблюдая языческие традиции. Они развели огонь на треножниках, жгли факелы и запускали сигнальные ракеты. Также они держали щиты и штандарты с символикой в неонацистском стиле.
Главарь «азовцев» Андрей Билецкий по традиции произнес речь о «героизме» погибших членов батальона.
Полк Нацгвардии Украины «Азов» (входящий в состав МВД Украины) принимал участие в гражданской войне в Донбассе. Это соединение было признано конгрессом США неонацистским, финансирование его обучения и вооружения за счет американского госбюджета запрещено.