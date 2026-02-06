Дональд Трамп как продолжатель дела Рональда Рейгана - 06.02.2026 Украина.ру
Дональд Трамп как продолжатель дела Рональда Рейгана
Дональд Трамп как продолжатель дела Рональда Рейгана - 06.02.2026
Дональд Трамп как продолжатель дела Рональда Рейгана
Сегодня – 115 лет со дня рождения 40-го президента США Рональда Уилсона Рейгана. Сравнивания время его президентства с нынешней реальностью трудно не вспомнить "непричёсанную мысль" Станислава Ежи Леца: "а оптимистичнее всего сказал бен Акиба: всё уже было". История никогда не повторяется буквально, но… если инструмент работает, зачем его менять?
2026-02-06T17:44
2026-02-06T17:44
Политика Рейгана в отношении СССР была реализована в виде т.н. "плана Кейси". Уильям Кейси – директор ЦРУ в 1981-87 годах. Плана как такового видимо не было – был ряд мероприятий, направленных на выполнение принятой ещё в 1983 году директивы "Политика США в отношении Советского Союза". В этой директиве США отбросили стратегию сдерживания СССР и переходили к наступлению.Вспомним некоторые основные направления этой стратегии.В сфере энергетики предпринимались меры по снижению цен на энергоносители и сокращению импорта российских энергоносителей со стороны Европы.Тут надо помнить, что ударный экономический рост СССР в 1970-е был во многом обусловлен не менее ударным ростом цен на энергоносители. Целый комплекс внешнеполитических событий (4-я арабо-израильская война, ирано-иракский конфликт и др.) привели к двадцатикратному росту цен между 1970 и 1980 годами.Что предпринималось? Полный список мероприятий перечислять не будем, отметим наиболее интересное.США удалось убедить Саудовскую Аравию начать почти бесконтрольную интервенцию на мировой энергетический рынок. Учитывая, что для самой Аравии это было не слишком выгодно (главным образом в силу усложнения отношений с другими странами ОПЕК), сделка стоила США довольно дорого. Пришлось, например, поставить Эр-Рияду авиационные комплексы радиообнаружения и наведения AWACS.Эффект был разрушительный – с 1980 по 1986 год цена нефти рухнула с $ 35 до 10 долларов за баррель.Одновременно были приняты меры против поставок газа из СССР в Европу и затруднения строительства газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород".Дошло даже до диверсий – СССР подбросили программное обеспечение, которое спровоцировало взрыв и пожар на одной из газоперекачивающих станций в 1982 году (американцы уверяли, что видели пожар с орбиты).Самое главное, конечно, были санкции, которые США вынудили ввести против СССР европейские страны и фирмы.Выкручивание рук европейском бизнесу проходило в лучших традициях свободы торговли. Например, отдельным европейским компаниям было заявлено, что могут экспортировать свою продукцию или в США, или в СССР. Потом компании, которые предпочли торговать с СССР, разорились… Неужели потому, что СССР плохо платил? Подозреваем, что нет.Кстати, причиной введения европейских санкций против СССР было введение военного положения в Польше. А кто финансировал "профсоюз" "Солидарность"? Ну уж не польские рабочие, конечно…Вообще замечательная практика – сами провоцируем конфликт и сами же в связи с его возникновением вводим санкции против пострадавшей стороны. Сбоев не даёт. Правда, там есть свои особенности. Например, США уговаривали киевскую "хунту" не предпринимать мер во время ухода Крыма и "крымские" санкции были сравнительно слабыми. А вот "донбасские" – значительно более серьёзными, поскольку активной стороной, в отличие от Крыма, была именно "хунта", а не Россия. Поразительным образом России дешевле было действовать самой, а не реагировать на действия США.Важным направление работы против СССР была поддержка афганских душманов (сейчас принято писать – "моджахедов", хотя с нашей точки зрения разницы между "воинами Аллаха" и обычными бандитами – чуть). Подготовка кадров для гражданской войны в Афганистане потом дала чудесный эффект для самих США – начиная с терактов 11 сентября (независимо от роли в нём американских спецслужб) и заканчивая "блестящей" эвакуаций в августе 2021 года.Отдельным пунктом давления на СССР была т.н. "программа "Звёздных войн" (официально название – "Стратегическая оборонная инициатива"). В соответствии с концептом этой программы предполагалось развёртывание на околоземной орбите системы противоракетной обороны, включая ядерные компоненты (т.н. "гамма-лазеры с ядерной накачкой", чья реальность ставится сейчас под сомнение), запрещённые действующими договорами.Система СОИ, в сумме с размещением в Западной Европе высокоточных ракет средней дальности, создавала ситуацию, при которой США могли начать ядерную войну избежав встречно-ответного удара, что, понятно, вызвало обеспокоенность руководства СССР и вынудило его пойти на несбалансированные уступки (из-под действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности были выведены ядерные арсеналы Великобритании и Франции).Вообще же целью программы СОИ (которая сейчас признана дезинформацией – США к её реализации так и не приступили) было ускорение гонки вооружений с целью экономического истощения СССР. Насколько это удалось установить невозможно. Скорее уж ущерб советской экономике нанесли недостатки советского военно-экономического планирования – бесконтрольное производство вооружений в ущерб средств обеспечения под решение совершенно невразумительных задач вроде рывка танковых клиньев к Ла-Маншу в условиях ядерной войны.Если присмотреться с деятельности нынешней американской администрации, то мы найдём очень мало отличий."Энергетическая война" ведётся теми же методами, правда в большем масштабе и используя другие инструменты, но в рамках той же стратегии. Диверсию на "Северном потоке" провела прошлая, демократическая администрация… Ну и что? Это только облегчило Трампу блокирование торговли энергоносителями между Россией и ЕС. Высвободившийся рынок захватывают США.США перестали поддерживать украинских "душманов"? Да ничего подобного – изменился экономический механизм, но самое главное – разведданные и системы связи и управления Украина получает. Поставки оружия сократились, но, внезапно, вовсе не потому, что таков был замысел Вашингтона, а потому, что европейцы не оплатили новые поставки, опасаясь, что это будут напрасные расхода если будут заключены мирные соглашения.Режим санкций сохраняется и если они не достигают уровня 1980-х годов и соответствуют надеждам Киева, то только в силу сопротивления глобального рынка вообще и ЕС, и США в частности.Продолжается сложная игра США и их союзников в других постсоветских странах. Сейчас, например, в украинском сегменте социальных сетей активно публикуется выдержка из какого-то казахского ток-шоу, в котором обсуждается неминуемая война с Россией (подозреваем, что шоу это устроено специально для такого распространения местными иноагентами).Активизировалась гонка вооружений. Да, Россия продемонстрировала уверенный рывок в сфере разработки и применения гиперзвуковых систем, но, например, в сфере систем свази и управления мы отстаём – российского аналога Starlink по-прежнему нет, хотя спутниковую группировку планировали начать разворачивать в конце 2025 года.В общем, цели и стратегии политики США остаются неизменными, хотя есть, конечно, одно "но" – в отличие от Рейгана Трамп публично не провозглашает цели уничтожения "империи зла". Более того, он с симпатией высказывается о российском лидере, а вице-президент Вэнс прямо говорит, что США стремятся к построению многополярного мира, в котором Россия будет одним из полюсов. Но комплекс мер реализуется именно тот, который способствовал распаду СССР.О политике США можно прочитать в статье Василия Стоякина "Новая искренность" Дональда Трампа"
2026
Василий Стоякин
Василий Стоякин
мнения, сша, ссср, россия, дональд трамп, рональд рейган, джей ди вэнс, ес, цру, опек, северный поток
Мнения, США, СССР, Россия, Дональд Трамп, Рональд Рейган, Джей Ди Вэнс, ЕС, ЦРУ, ОПЕК, Северный поток

Дональд Трамп как продолжатель дела Рональда Рейгана

17:44 06.02.2026
 
© REUTERS / Evelyn Hockstein
- РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Василий Стоякин
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Сегодня – 115 лет со дня рождения 40-го президента США Рональда Уилсона Рейгана. Сравнивания время его президентства с нынешней реальностью трудно не вспомнить "непричёсанную мысль" Станислава Ежи Леца: "а оптимистичнее всего сказал бен Акиба: всё уже было". История никогда не повторяется буквально, но… если инструмент работает, зачем его менять?
Политика Рейгана в отношении СССР была реализована в виде т.н. "плана Кейси". Уильям Кейси – директор ЦРУ в 1981-87 годах. Плана как такового видимо не было – был ряд мероприятий, направленных на выполнение принятой ещё в 1983 году директивы "Политика США в отношении Советского Союза". В этой директиве США отбросили стратегию сдерживания СССР и переходили к наступлению.
Вспомним некоторые основные направления этой стратегии.
В сфере энергетики предпринимались меры по снижению цен на энергоносители и сокращению импорта российских энергоносителей со стороны Европы.
Тут надо помнить, что ударный экономический рост СССР в 1970-е был во многом обусловлен не менее ударным ростом цен на энергоносители. Целый комплекс внешнеполитических событий (4-я арабо-израильская война, ирано-иракский конфликт и др.) привели к двадцатикратному росту цен между 1970 и 1980 годами.
Что предпринималось? Полный список мероприятий перечислять не будем, отметим наиболее интересное.
Рональд Рейган - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
16:00История
Рональд Рейган: голливудский ковбой, уничтоживший СССР 6 февраля 1911 года родился Рональд Рейган, сделавший успешную карьеру в Голливуде и политике. По своим чудачествам он был предшественником Трампа – как-то на радио (по счастью не в эфире) объявил, что приказал нанести ядерный удар по "империи зла", а объявленная им "Стратегическая оборонная инициатива" была предшественницей "Золотого купола"
США удалось убедить Саудовскую Аравию начать почти бесконтрольную интервенцию на мировой энергетический рынок. Учитывая, что для самой Аравии это было не слишком выгодно (главным образом в силу усложнения отношений с другими странами ОПЕК), сделка стоила США довольно дорого. Пришлось, например, поставить Эр-Рияду авиационные комплексы радиообнаружения и наведения AWACS.
Эффект был разрушительный – с 1980 по 1986 год цена нефти рухнула с $ 35 до 10 долларов за баррель.
Одновременно были приняты меры против поставок газа из СССР в Европу и затруднения строительства газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород".
Дошло даже до диверсий – СССР подбросили программное обеспечение, которое спровоцировало взрыв и пожар на одной из газоперекачивающих станций в 1982 году (американцы уверяли, что видели пожар с орбиты).
Самое главное, конечно, были санкции, которые США вынудили ввести против СССР европейские страны и фирмы.
70-й Венецианский кинофестиваль. День девятый - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
29 сентября 2023, 18:00История
Электрик, который очень любит деньги. 80 лет Леху ВаленсеЛех Валенса фигура исторического масштаба – настоящее знамя цветных революций, опрокинувших социалистическую систему в Восточной Европе. Простой электрик, политический лидер международного масштаба, лауреат Нобелевской премии… Но когда выяснилось, что персонаж вовсе не является высокоморальным человеком, исторический масштаб остался в прошлом
Выкручивание рук европейском бизнесу проходило в лучших традициях свободы торговли. Например, отдельным европейским компаниям было заявлено, что могут экспортировать свою продукцию или в США, или в СССР. Потом компании, которые предпочли торговать с СССР, разорились… Неужели потому, что СССР плохо платил? Подозреваем, что нет.
Кстати, причиной введения европейских санкций против СССР было введение военного положения в Польше. А кто финансировал "профсоюз" "Солидарность"? Ну уж не польские рабочие, конечно…
Вообще замечательная практика – сами провоцируем конфликт и сами же в связи с его возникновением вводим санкции против пострадавшей стороны. Сбоев не даёт. Правда, там есть свои особенности. Например, США уговаривали киевскую "хунту" не предпринимать мер во время ухода Крыма и "крымские" санкции были сравнительно слабыми. А вот "донбасские" – значительно более серьёзными, поскольку активной стороной, в отличие от Крыма, была именно "хунта", а не Россия. Поразительным образом России дешевле было действовать самой, а не реагировать на действия США.
Важным направление работы против СССР была поддержка афганских душманов (сейчас принято писать – "моджахедов", хотя с нашей точки зрения разницы между "воинами Аллаха" и обычными бандитами – чуть). Подготовка кадров для гражданской войны в Афганистане потом дала чудесный эффект для самих США – начиная с терактов 11 сентября (независимо от роли в нём американских спецслужб) и заканчивая "блестящей" эвакуаций в августе 2021 года.
Отдельным пунктом давления на СССР была т.н. "программа "Звёздных войн" (официально название – "Стратегическая оборонная инициатива"). В соответствии с концептом этой программы предполагалось развёртывание на околоземной орбите системы противоракетной обороны, включая ядерные компоненты (т.н. "гамма-лазеры с ядерной накачкой", чья реальность ставится сейчас под сомнение), запрещённые действующими договорами.
Живёшь только дважды. Кадр из фильма
24 марта 2025, 16:43
Война в космосе? Гонка космических вооружений вместо МарсаЗамглавы Командования космических операций США генерал Майкл Гетлейн заявил, что Китай готовится к "звёздным войнам": американские наблюдатели обнаружили синхронные манёвры китайских спутников. "Это то, что мы называем воздушным боем в космосе. Они (…) отрабатывают тактику, методы и процедуры для выполнения космических орбитальных операций"
Система СОИ, в сумме с размещением в Западной Европе высокоточных ракет средней дальности, создавала ситуацию, при которой США могли начать ядерную войну избежав встречно-ответного удара, что, понятно, вызвало обеспокоенность руководства СССР и вынудило его пойти на несбалансированные уступки (из-под действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности были выведены ядерные арсеналы Великобритании и Франции).
Вообще же целью программы СОИ (которая сейчас признана дезинформацией – США к её реализации так и не приступили) было ускорение гонки вооружений с целью экономического истощения СССР. Насколько это удалось установить невозможно. Скорее уж ущерб советской экономике нанесли недостатки советского военно-экономического планирования – бесконтрольное производство вооружений в ущерб средств обеспечения под решение совершенно невразумительных задач вроде рывка танковых клиньев к Ла-Маншу в условиях ядерной войны.
Если присмотреться с деятельности нынешней американской администрации, то мы найдём очень мало отличий.
"Энергетическая война" ведётся теми же методами, правда в большем масштабе и используя другие инструменты, но в рамках той же стратегии. Диверсию на "Северном потоке" провела прошлая, демократическая администрация… Ну и что? Это только облегчило Трампу блокирование торговли энергоносителями между Россией и ЕС. Высвободившийся рынок захватывают США.
США перестали поддерживать украинских "душманов"? Да ничего подобного – изменился экономический механизм, но самое главное – разведданные и системы связи и управления Украина получает. Поставки оружия сократились, но, внезапно, вовсе не потому, что таков был замысел Вашингтона, а потому, что европейцы не оплатили новые поставки, опасаясь, что это будут напрасные расхода если будут заключены мирные соглашения.
- РИА Новости, 1920, 11.12.2025
11 декабря 2025, 04:15
"Европа привыкла, что платит дядя Сэм": Грег Вайнер раскрыл цифры раскола в НАТОВашингтон вложил в оборону Европы астрономические суммы, но теперь слышит упреки в свой адрес. Конфликт вокруг финансирования НАТО давно перешел в практическую плоскость жестких цифр и экономических требований. На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог-американист Грег Вайнер
Режим санкций сохраняется и если они не достигают уровня 1980-х годов и соответствуют надеждам Киева, то только в силу сопротивления глобального рынка вообще и ЕС, и США в частности.
Продолжается сложная игра США и их союзников в других постсоветских странах. Сейчас, например, в украинском сегменте социальных сетей активно публикуется выдержка из какого-то казахского ток-шоу, в котором обсуждается неминуемая война с Россией (подозреваем, что шоу это устроено специально для такого распространения местными иноагентами).
Активизировалась гонка вооружений. Да, Россия продемонстрировала уверенный рывок в сфере разработки и применения гиперзвуковых систем, но, например, в сфере систем свази и управления мы отстаём – российского аналога Starlink по-прежнему нет, хотя спутниковую группировку планировали начать разворачивать в конце 2025 года.
В общем, цели и стратегии политики США остаются неизменными, хотя есть, конечно, одно "но" – в отличие от Рейгана Трамп публично не провозглашает цели уничтожения "империи зла". Более того, он с симпатией высказывается о российском лидере, а вице-президент Вэнс прямо говорит, что США стремятся к построению многополярного мира, в котором Россия будет одним из полюсов. Но комплекс мер реализуется именно тот, который способствовал распаду СССР.
О политике США можно прочитать в статье Василия Стоякина "Новая искренность" Дональда Трампа"
