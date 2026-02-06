https://ukraina.ru/20260206/itogi-peregovorov-po-ukraine-provaly-vsu-destruktivnaya-rol-evropy-khronika-sobytiy-na-utro-6-1075296555.html

Итоги переговоров по Украине, провалы ВСУ, деструктивная роль Европы. Хроника событий на утро 6 февраля

Итоги переговоров по Украине, провалы ВСУ, деструктивная роль Европы. Хроника событий на утро 6 февраля - 06.02.2026 Украина.ру

Итоги переговоров по Украине, провалы ВСУ, деструктивная роль Европы. Хроника событий на утро 6 февраля

Озвучены итоги переговоров по Украине, анонсирована следующая встреча. ВС РФ уничтожают противника и технику. Европа играет деструктивную роль в переговорах, в то же время ЕС раскалывает вопрос возобновления диалога с Россией

2026-02-06T10:00

2026-02-06T10:00

2026-02-06T10:00

хроники

эксклюзив

спецоперация

сво

россия

украина

европа

стив уиткофф

леонид слуцкий

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/69/1033396936_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_bca16aa71351c475cf3c9a0cffd45961.jpg

В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби, оба они состоялись в закрытом формате, без прессы.После спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в соцсети X заявил, что переговоры прошли конструктивно."Переговоры носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира", - отметил Уиткофф.Он уточнил, что участники переговоров в течение двух дней "провели широкие и всесторонние обсуждения по остающимся нерешенным вопросам, включая способы реализации режима прекращения огня и механизмы мониторинга прекращения военных действий".Также делегации договорились отчитаться перед своими руководствами и продолжить трехсторонние переговоры в ближайшие недели.По словам Утькоффа, Россия и Украина поблагодарили президента США Дональда Трампа за его лидирующую роль в продвижении усилий по завершению украинского конфликта.В свою очередь глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейд Аль Нахайян подчеркнул, что второй раунд переговоров отражает серьезность намерения сторон, участвующих в переговорном процессе."Два раунда переговоров, которые прошли в Абу-Даби, позволили провести содержательные и конструктивные переговоры и показали наличие общей основы, на которой можно строить дальнейший процесс", - отметил он.По словам министра, ОАЭ подтверждают свою приверженность обеспечению атмосферы для переговоров, способствующей сближению точек зрения и поддержке мирных решений.Газета Financial Times со ссылкой на слова участвовавшего в переговорах украинского чиновника пишет, что переговоры завершились списком "домашних заданий" для сторон."Официальный представитель заявил, что встреча завершилась "списком домашних заданий", которые будут представлены Киеву, Москве и Вашингтону перед следующим раундом переговоров", — говорится в материале.По словам собеседника издания, прогресс на переговорах оказался значительным. Он также подчеркнул, что российские и украинские военные должны иметь возможность работать вместе до принятия политических решений, чтобы к моменту их объявления технические вопросы развода войск, мониторинга и практической реализации прекращения огня были решены.Представитель Киева объяснил, что такая работа является не слишком привлекательной для широкой публики, однако остается крайне важной, поскольку без нее прекращение боевых действий может сорваться.В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал немаловажным результатом второго раунда переговоров то, что "евроястребам" и адептам партии войны не удалось сорвать мирный процесс, несмотря на откровенные провокации."Важнейший результат второго раунда переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби – договоренность об обмене 314 пленными, по 157 с каждой стороны. Российские солдаты вернутся на Родину, домой, к своим семьям. И это уже победа на гуманитарном фронте. Другой немаловажный аспект – евроястребам и адептам партии войны не удалось сорвать мирный процесс, несмотря на откровенные провокации, вбросы и перформансы (генсека НАТО Марка - ред.) Рютте в Верховной Раде. По итогам отмечался "прогресс и движение вперед", - написал он в своем телеграм-канале.Слуцкий рассказал, что представители европейских стран, по сообщениям западных источников, предприняли ряд попыток присоединиться к консультациям по Украине в Абу-Даби, но безуспешно.Владимир Зеленский утверждает, что новые встречи по урегулированию конфликта на Украине могут пройти в США."В ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале.В то же время бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Зеленский сейчас делает все возможное, чтобы сорвать процесс налаживания российско-американских отношений.По его словам, он пытается пустить этот процесс под откос, загоняя "все время туда какую-то торпеду". Политолог подчеркнул, что Россия и США используют переговорный трек по Украине как возможность обсудить точки соприкосновения и формирование фундамента для сотрудничества, в то время как Зеленскому это не нравится.При этом, как считает Соскин, перед Зеленским стоит только одна задача: продолжать боевые действия, хотя необходимо было давно приехать в Москву и начать вести переговоры о мире. "Можно сколько угодно говорить, что мы восстанавливаем, восстанавливаем. Но есть же реальность. От нее не уйдешь", — констатировал аналитик.А покинувший территорию Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук считает, что мирные переговоры не имеют никакого смысла для Украины, пока в их повестку не включен вопрос об отстранении Зеленского от власти.По его мнению, реальный мирный процесс должен начаться с освобождения политзаключённых, формирования временного правительства, восстановления политического поля и возвращения реальной политики."Без этих шагов всё остальное – не переговоры и не мирный процесс. Это ложь и манипуляции. Это издевательство над людьми, которые каждый день платят жизнью, здоровьем, свободой, домами и будущим", – написал Дмитрук в своем телеграм-канале.Он также заявил, что для обмена пленными не нужны громкие саммиты и бесконечные встречи. Он считает, что даже эту гуманитарную тему превращают в политический инструмент, который используется только тогда, когда это выгодно Зеленскому.Провалы ВСУУтром в пятницу воздушную тревогу объявили в украинской столице и нескольких областях страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Так, сигнал звучит в части Киевской, Ровненской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, части Николаевской, Волынской, Черниговской, части Харьковской и Днепропетровской областях Украины.Минувшей ночью российские военные поразили объекты противника в Полтавской области (ударные российские БПЛА атаковали объекты в Кременчуге и не менее десяти прилётов было зафиксировано в Гадиче).Взрывы в результате налётов "Гераней" также прогремели в Сумской (Ахтырка), Черниговской, Днепропетровской областях. По целям в последней ВКС РФ отработали и управляемыми авиабомбами.Кроме того, ВС РФ наносили удары по целям на временно оккупированной ВСУ территории Запорожской области, "Герани" также атаковали объекты врага во временно оккупированном Славянске.По заявлению властей Запорожья, 12 тысяч абонентов остались без света в оккупированной ВСУ части Запорожской области после атаки российских БПЛА.Утром в пятницу россияне ударили по целям врага в Знаменке Кировоградской области, Кировограду. Также дроны "Герань" поражают цели в Ковеле Ровенской области.В российских силовых структурах информировали об уничтожении пунктов дислокации инженерных подразделений ВСУ в Белом Колодезе Харьковской области. Противник потерял до взвода личного состава, в том числе офицеров.Телеграм-канал "Оперативный простор" рассказал, что российские военные на Рубцовском направлении развивают наступление в национальном парке "Святые Горы". Подразделения группировки войск "Запад" продолжают овладевать населённым пунктом Сосновое, а также продвигаться к автомобильной дороге в направлении населенного пункта Александровка.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины превращают Запорожье в крепость.По его словам, поскольку Запорожье является городом-миллионником, то большое количество его жителей находится в заложниках у ВСУ.Деструктивная роль ЕвропыЗамглавы российского МИД Дмитрий Любинский указал, что Европа по-прежнему играет деструктивную роль в переговорах по Украине."Да, абсолютно. Здесь никаких даже малейших признаков "поумнения" мы не видим абсолютно", - сказал он.По словам Любинского, неизбежно, когда будет возобновлен серьезный разговор о принципах построения евразийской безопасности, со всей остротой будут ставиться вопросы, тема нерасширения НАТО присутствует в повестке дня уже десятилетия. Он отметил, что эта тема никуда не исчезнет сама по себе, в этом одна из ключевых причин тех деструктивных процессов, которые сегодня происходят в сфере европейской безопасности.В то же время евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер заявил РИА Новости, что Совет ЕС всё сильнее раскалывает вопрос возобновления диалога с Россией, тогда как в Европейском парламенте позиции остаются застывшими на отказе от диалога."В Европейском парламенте позиции остаются застывшими. Однако в Совете министров ЕС идёт реальный спор между теми, кто выступает за диалог с Россией, и теми, кто остаётся к нему резко настроенным. Отмечу, что даже министр иностранных дел Люксембурга недавно предложил себя в качестве посредника между ЕС и Россией. Это пример того, что в Совете ЕС обсуждения приняли совершенно иной характер, чем в стенах парламента", - сказал он.Картайзер также назвал желание главы МИД Швейцарии посетить Москву 6 февраля в качестве председателя ОБСЕ минимально необходимым шагом."Я сожалею, что министр иностранных дел Швейцарии не делает этого также в своём национальном качестве. Действительно прискорбно, что Швейцария пожертвовала своей нейтральностью в ходе украинского конфликта", - добавил евродепутат.В то же время президент Эстонии Алар Карис признал неэффективность изоляции и санкций в политике Запада против России.В декабре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.На днях премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения Евросоюзом специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине. Подробнее - в материале Европа хочет поговорить. Было бы о чем на сайте Украина.ру.

россия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, россия, украина, европа, стив уиткофф, леонид слуцкий, вооруженные силы украины, ес, мид, владимир зеленский, потери всу, всу, вс рф, наступление вс рф, атака, атака бпла