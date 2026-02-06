https://ukraina.ru/20260206/starlink-otklyuchili-a-front-idet-vpered-boets-vs-rf-bliznets-o-situatsii-na-fronte-1075326229.html
Starlink отключили, а фронт идет вперед. Боец ВС РФ "Близнец" о ситуации на фронте
Starlink отключили, а фронт идет вперед. Боец ВС РФ "Близнец" о ситуации на фронте - 06.02.2026
Starlink отключили, а фронт идет вперед. Боец ВС РФ "Близнец" о ситуации на фронте
Даже без Starlink российская армия продолжает выполнять боевые задачи. Почему отключения западных систем связи, управления и наблюдения не способны повлиять на... Украина.ру, 06.02.2026
Даже без Starlink российская армия продолжает выполнять боевые задачи. Почему отключения западных систем связи, управления и наблюдения не способны повлиять на ход боевых действий, изданию Украина.ру рассказал член Общественной палаты ДНР, военнослужащий интербригады "Пятнашка" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Сергей "Близнец" Кепин.Боец также отметил, что наступление продолжается сразу на нескольких направлениях, в том числе на Константиновско-Славянском. И при этом сложности в боевой работе добавляет ненастье — туман и непогода.
