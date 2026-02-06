https://ukraina.ru/20260206/chem-tak-napugan-ermak-byvshego-glavu-op-v-kieve-soprovozhdaet-usilennaya-gosokhrana-1075332469.html

Чем так напуган Ермак? Бывшего главу ОП в Киеве сопровождает усиленная госохрана

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, несмотря на утрату официальных полномочий, продолжает пользоваться услугами государственной охраны. Об этом 6 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру

новости

украина

киев

андрей ермак

ярослав железняк

владимир зеленский

сбу

Украинский журналист Михаил Ткач также отметил, что Ермак живёт в Киеве, посещает государственные объекты и передвигается по городу в сопровождении усиленной охраны.Расследованием вопроса о том, кто именно обеспечивает безопасность экс-чиновника, занялся народный депутат Ярослав Железняк. По его данным, охрану Ермака осуществляют сотрудники Управления государственной охраны Украины (УГО). Как уточнил депутат, эти же сотрудники охраняли Ермака и во время его работы главой ОП, иногда совместно с Службой безопасности Украины.Ключевой вопрос, который поднимают журналисты и нардеп, заключается в законности такой охраны. После ухода с поста главы Офиса президента у Андрея Ермака более нет официальных полномочий, которые предусматривали бы постоянную государственную охрану за счёт бюджета. Таким образом, как указывает Железняк, безопасность бывшего чиновника оплачивается из средств украинских налогоплательщиков без правовых оснований.О других событиях на конец дня — в публикации В руководстве Украины выразили недовольство действиями ВСУ после потери Северска. Главное к этому часу.

Новости

