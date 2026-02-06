Может ли Трамп пойти по сценарию Косово? Хавич о югославском примере для Украины и рисках для России - 06.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260206/mozhet-li-tramp-poyti-po-stsenariyu-kosovo-khavich-o-yugoslavskom-primere-dlya-ukrainy-i-riskakh-dlya-rossii-1075324995.html
Может ли Трамп пойти по сценарию Косово? Хавич о югославском примере для Украины и рисках для России
Может ли Трамп пойти по сценарию Косово? Хавич о югославском примере для Украины и рисках для России - 06.02.2026 Украина.ру
Может ли Трамп пойти по сценарию Косово? Хавич о югославском примере для Украины и рисках для России
В эфире специального проекта "Украинское досье" политический аналитик, собственный корреспондент мультимедийного издания Украина.ру в Восточной Европе Олег... Украина.ру, 06.02.2026
2026-02-06T16:10
2026-02-06T16:10
видео
украина
россия
косово
дональд трамп
олег хавич
украина.ру
украинское досье
восточная европа
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075324588_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_15f6a70d60c2dfea3a8e16343463d522.jpg
В эфире специального проекта "Украинское досье" политический аналитик, собственный корреспондент мультимедийного издания Украина.ру в Восточной Европе Олег Хавич объяснил, чем на деле занимается президент США Дональд Трамп, говоря об урегулировании украинского конфликта, и какие риски для России это может иметь.Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: https://ukraina.ru
украина
россия
косово
восточная европа
сша
югославия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075324588_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5cf82a3b2999d15b1a9a022084d07b05.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, косово, дональд трамп, олег хавич, украина.ру, украинское досье, восточная европа, конфликт, сша, мир, война на украине, югославия, война, геополитика, международные отношения, видео
Видео, Украина, Россия, Косово, Дональд Трамп, Олег Хавич, Украина.ру, Украинское Досье, Восточная Европа, конфликт, США, мир, война на Украине, Югославия, война, геополитика, международные отношения

Может ли Трамп пойти по сценарию Косово? Хавич о югославском примере для Украины и рисках для России

16:10 06.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
В эфире специального проекта "Украинское досье" политический аналитик, собственный корреспондент мультимедийного издания Украина.ру в Восточной Европе Олег Хавич объяснил, чем на деле занимается президент США Дональд Трамп, говоря об урегулировании украинского конфликта, и какие риски для России это может иметь.

Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: https://ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаРоссияКосовоДональд ТрампОлег ХавичУкраина.руУкраинское ДосьеВосточная ЕвропаконфликтСШАмирвойна на УкраинеЮгославиявойнагеополитикамеждународные отношения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала