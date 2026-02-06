https://ukraina.ru/20260206/mozhet-li-tramp-poyti-po-stsenariyu-kosovo-khavich-o-yugoslavskom-primere-dlya-ukrainy-i-riskakh-dlya-rossii-1075324995.html
Может ли Трамп пойти по сценарию Косово? Хавич о югославском примере для Украины и рисках для России
Может ли Трамп пойти по сценарию Косово? Хавич о югославском примере для Украины и рисках для России - 06.02.2026
Может ли Трамп пойти по сценарию Косово? Хавич о югославском примере для Украины и рисках для России
В эфире специального проекта "Украинское досье" политический аналитик, собственный корреспондент мультимедийного издания Украина.ру в Восточной Европе Олег... Украина.ру, 06.02.2026
2026-02-06T16:10
В эфире специального проекта "Украинское досье" политический аналитик, собственный корреспондент мультимедийного издания Украина.ру в Восточной Европе Олег Хавич объяснил, чем на деле занимается президент США Дональд Трамп, говоря об урегулировании украинского конфликта, и какие риски для России это может иметь.Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: https://ukraina.ru
