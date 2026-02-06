https://ukraina.ru/20260206/delo-budet-dovedeno-do-kontsa-komandir-azova-otreagiroval-na-pokushenie-na-rossiyskogo-generala-1075329632.html

"Дело будет доведено до конца": командир "Азова"* отреагировал на покушение на российского генерала

Командир "Азова"* Денис Прокопенко (позывной "Редис") сделал заявление, которое было воспринято в соцсетях как намёк на причастность Украины к недавнему покушению на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом 6 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру

Прокопенко напомнил, что в мае 2022 года Алексеев был старшим представителем России на переговорах в Мариуполе о сдаче украинского гарнизона на заводе "Азовсталь". Этот пост появился в тот же день после того, как в Москве неизвестный открыл стрельбу в генерала Алексеева. Пострадавший был госпитализирован, его состояние, по последним данным, остаётся тяжёлым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальные службы "делают своё дело".Также стало известно, что уже разыскивается стрелявший в генерала Алексеева: опубликованы приметы преступника. Фигура потенциального стрелка попала сразу на несколько камер видеонаблюдения — в процессе его отхода с места преступления.Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила агентству РИА Новости, что в Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева."По данным следствия, 6 февраля в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в Москве, пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия. Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц", — рассказала она.* Нацбат "Азов" — запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация.

