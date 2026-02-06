"Дело будет доведено до конца": командир "Азова"* отреагировал на покушение на российского генерала - 06.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260206/delo-budet-dovedeno-do-kontsa-komandir-azova-otreagiroval-na-pokushenie-na-rossiyskogo-generala-1075329632.html
"Дело будет доведено до конца": командир "Азова"* отреагировал на покушение на российского генерала
"Дело будет доведено до конца": командир "Азова"* отреагировал на покушение на российского генерала - 06.02.2026 Украина.ру
"Дело будет доведено до конца": командир "Азова"* отреагировал на покушение на российского генерала
Командир "Азова"* Денис Прокопенко (позывной "Редис") сделал заявление, которое было воспринято в соцсетях как намёк на причастность Украины к недавнему покушению на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом 6 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-02-06T17:24
2026-02-06T17:25
новости
россия
украина
мариуполь
"азов"
азовсталь
новости сво сейчас
новости сво россия
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075310150_0:0:1430:804_1920x0_80_0_0_917818e128ff24856a62e200129e4ea6.jpg
Прокопенко напомнил, что в мае 2022 года Алексеев был старшим представителем России на переговорах в Мариуполе о сдаче украинского гарнизона на заводе "Азовсталь". Этот пост появился в тот же день после того, как в Москве неизвестный открыл стрельбу в генерала Алексеева. Пострадавший был госпитализирован, его состояние, по последним данным, остаётся тяжёлым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальные службы "делают своё дело".Также стало известно, что уже разыскивается стрелявший в генерала Алексеева: опубликованы приметы преступника. Фигура потенциального стрелка попала сразу на несколько камер видеонаблюдения — в процессе его отхода с места преступления.Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила агентству РИА Новости, что в Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева."По данным следствия, 6 февраля в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в Москве, пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия. Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц", — рассказала она.* Нацбат "Азов" — запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация.
россия
украина
мариуполь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075310150_85:0:1157:804_1920x0_80_0_0_3b037679ce1feacc819285a5632fdc91.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, мариуполь, "азов", азовсталь, новости сво сейчас, новости сво россия, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Мариуполь, "Азов", Азовсталь, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, СВО, Спецоперация

"Дело будет доведено до конца": командир "Азова"* отреагировал на покушение на российского генерала

17:24 06.02.2026 (обновлено: 17:25 06.02.2026)
 
© Фото : Минобороны РФ
- РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Минобороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
Командир "Азова"* Денис Прокопенко (позывной "Редис") сделал заявление, которое было воспринято в соцсетях как намёк на причастность Украины к недавнему покушению на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом 6 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
Прокопенко напомнил, что в мае 2022 года Алексеев был старшим представителем России на переговорах в Мариуполе о сдаче украинского гарнизона на заводе "Азовсталь".
"Даже если на этот раз Алексеев выживет, спокойно он уже не будет спать. И однажды дело будет доведено до конца", — написал командир полка.
Этот пост появился в тот же день после того, как в Москве неизвестный открыл стрельбу в генерала Алексеева. Пострадавший был госпитализирован, его состояние, по последним данным, остаётся тяжёлым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальные службы "делают своё дело".
Также стало известно, что уже разыскивается стрелявший в генерала Алексеева: опубликованы приметы преступника. Фигура потенциального стрелка попала сразу на несколько камер видеонаблюдения — в процессе его отхода с места преступления.
Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила агентству РИА Новости, что в Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.
"По данным следствия, 6 февраля в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в Москве, пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия. Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц", — рассказала она.
* Нацбат "Азов" — запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаМариуполь"Азов"Азовстальновости СВО сейчасновости СВО РоссияСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:39‼ Обстановка на Константиновском направлении.
18:30Генсек НАТО продолжает погружение в "украинскую" культуру
18:11Венгерская предвыборная агитация и украинский вопрос: наглядно
18:09Вице-премьер ДНР Кирилл Макаров о том, что сейчас происходит с картинами Куинджи и музеем Прокофьева
18:04Командир расчета ударных БПЛА: Я рекомендую молодым пробовать себя в беспилотном деле - за ним будущее
17:59Последняя русская в царской короне. Как российской империей правили иностранцы
17:56Итоги 06.02.26: покушение на генерала РФ, энергокризис в Киеве и начало зимней Олимпиады
17:53Бизнес как политика. Почему Москва не путает понятия и осторожно подходит к предложениям Трампа
17:52Чем так напуган Ермак? Бывшего главу ОП в Киеве сопровождает усиленная госохрана
17:44Дональд Трамп как продолжатель дела Рональда Рейгана
17:24"Дело будет доведено до конца": командир "Азова"* отреагировал на покушение на российского генерала
17:00В руководстве Украины выразили недовольство действиями ВСУ после потери Северска. Главное к этому часу
16:55Политические заключенные на Украине за 4 года СВО. Статистика и анализ
16:43На Украине с большим размахом продолжают осваивать военные бюджеты
16:33Starlink отключили, а фронт идет вперед. Боец ВС РФ "Близнец" о ситуации на фронте
16:24ВС РФ комплексно воздействовали на энергетику и логистику Украины: последствия по регионам
16:16Разыскивается стрелявший в генерала Алексеева: опубликованы приметы преступника
16:10Может ли Трамп пойти по сценарию Косово? Хавич о югославском примере для Украины и рисках для России
16:08"У Украины не останется выбора": американский профессор спрогнозировал итоги СВО
16:00Рональд Рейган: голливудский ковбой, уничтоживший СССР
Лента новостейМолния