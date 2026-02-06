https://ukraina.ru/20260206/itogi-060226-pokushenie-na-generala-rf-energokrizis-v-kieve-i-nachalo-zimney-olimpiady--1075332712.html

Итоги 06.02.26: покушение на генерала РФ, энергокризис в Киеве и начало зимней Олимпиады

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: в Москве совершено покушение на первого заместителя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Он находится в критическом состоянии, не исключается украинский след. Сергей Лавров заявил, что атака направлена на срыв мирных переговоров. На этом фоне продолжаются переговоры России, США и Украины в Абу-Даби — Киев требует гарантий безопасности для Одессы. Что происходит с гарантиями безопасности — рассказал политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. Тем временем в Киеве разрушена ТЭЦ-4 — сотни тысяч жителей остались без отопления, а на Олимпиаде в Италии, несмотря на запреты, вновь появился российский флаг.

