«Мы видим, что господин Зеленский в очередной раз пытается публично расправляться со всеми, кто имеет свою точку зрения и пытается ее отстаивать. Он будет использовать этот механизм для того, чтобы рядом с собой оставлять таких токсичных людей как господин [депутат Рады Александр] Трухин или господин [советник главы Офиса президента Михаил] Подоляк или господин [глава Офиса президента Андрей] Ермак. А все, кто будет пытаться иметь отдельную точку зрения, которая не будет сродни его личной, он будет уничтожать… публично для того, чтобы, как говорили, бей своего, чтобы чужие боялись», — заявила депутат.
По ее мнению, депутаты от «Слуги народа» быстро соберут 150 голосов для созыва внеочередной сессии, поскольку давно превратились в «кнопки» президента». На уточняющий вопрос, будет ли голосовать «Европейская солидарность» за отставку Разумкова, Фриз отметила, что этот вопрос будут обсуждать на заседании фракции.
В четверг глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия попросил у спикера парламента Дмитрия Разумкова бланки для начала сбора подписей за его отставку. Разумков назвал инициативу монобольшинства попыткой узурпировать власть.