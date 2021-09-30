Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» считает сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова расправой президента Владимира Зеленского над теми, кто имеет свое мнение. Об этом 30 сентября депутат парламента Ирина Фриз заявила в эфире телеканала «Прямой»

«Полная узурпация власти»: Разумков жестко ответил на попытку сместить его с должности © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По ее мнению, депутаты от «Слуги народа» быстро соберут 150 голосов для созыва внеочередной сессии, поскольку давно превратились в «кнопки» президента». На уточняющий вопрос, будет ли голосовать «Европейская солидарность» за отставку Разумкова, Фриз отметила, что этот вопрос будут обсуждать на заседании фракции.

В четверг глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия попросил у спикера парламента Дмитрия Разумкова бланки для начала сбора подписей за его отставку. Разумков назвал инициативу монобольшинства попыткой узурпировать власть.