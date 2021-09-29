«Власти очень важно сегодня перехватить медиа контроль. Власть входит в протестную осень и зиму. И этот закон… Еще посмотрим, как его подпишет Разумков. Он может не подписать. И может начаться очень интересная история. Поэтому его нужно быстро принять, чтобы перехватить инициативу на осень и зиму. То есть пережить этот период», — заявил он.
Кроме того, по мнению эксперта, история с принятием закона о деолигархизации является отличным вариантом для отвлечения внимания народа. В четверг депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением парламентарии внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие депутатами Рады закона об олигархах и заявил, что это только первый шаг к тому, чтобы от них избавиться. Однако в пятницу стало известно, что принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом. Заседание, на котором принимался закон, Разумков не вел по причине болезни.
Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).
При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.