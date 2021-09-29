Парламентское большинство поспешило с принятием закона об олигархах, который требует правок и подписи спикера Дмитрия Разумкова, чтобы перенять медиа контроль на осень и зиму, когда вероятны протестные настроения. Об этом 26 сентября заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире «Дикий LIVE»

«Власти очень важно сегодня перехватить медиа контроль. Власть входит в протестную осень и зиму. И этот закон… Еще посмотрим, как его подпишет Разумков. Он может не подписать. И может начаться очень интересная история. Поэтому его нужно быстро принять, чтобы перехватить инициативу на осень и зиму. То есть пережить этот период», — заявил он.

Закон об олигархах не сработает так же, как и санкции против воров в законе — Бортник © РИА Новости, Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие депутатами Рады закона об олигархах и заявил, что это только первый шаг к тому, чтобы от них избавиться. Однако в пятницу стало известно, что принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом. Заседание, на котором принимался закон, Разумков не вел по причине болезни.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.