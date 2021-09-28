Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что без дотаций правительства на газ население Украины не выживет. Об этом 28 сентября он заявил в комментарии PavlovskyNEWS

Цены на газ для украинцев в октябре резко вырастут © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«У власти есть цель не менять тарифы, но нужно понять, что делать с дельтой и как ее компенсировать со стороны центрального правительства. Это же касается предприятий и теплосетей, которые без компенсации просто не выживут», — заявил Бойченко.

Мэр города также считает, что местные власти не могут принимать самостоятельные решения.

Тридцатого сентября президент Украины Владимир Зеленский соберёт конгресс мэров и регионов, где будут приняты решения в связи с началом нового отопительного сезона.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что цена на газ формируется рыночно. «Нафтогаз» предложил годовой тариф 7,96 гривен (около 20 рублей). Цена на газ зафиксирована и не будет превышать 8 гривен, по теплу и горячей воде не видим оснований повышать тариф.

Ранее сообщалось, что за год на Украине размер платежки за коммуналку вырос более чем на треть. В частности, цены на электроэнергию за год выросли на 36,6%, на газ — на 96,1%.

Бывший вице-премьер Павел Розенко заявлял, что президент Зеленский выбрал стратегию пиара на теме отказа повышать тарифы на коммунальные услуги за счет местных властей, чтобы покрыть разницу между утвержденным и рыночным тарифом. В целом, по его словам, Зеленский из-за тарифов на газ «спрячется» от народа за местной властью.