Белград готов действовать в случае нападения на сербов, населяющих север Косово, при отсутствии реакции на это со стороны НАТО, сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире сербского телеканала TV Pink 27 сентября

Конфликт вокруг Косово: началась игра на обострение © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

По данным сербского руководства, власти Косова в ответ ввели на север края 350 бойцов спецназа, 20 бронеавтомобилей и снайперов. Полиция властей Приштины применила против протестующих слезоточивый газ.

«Мы не хотим поставить под угрозу мир никоим образом. Нам он нужнее всего. Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году», — заявил Вучич.

Сербские армия и полиция были приведены в состояние повышенной боеготовности. Посольство России отреагировало на эскалацию обстановки в автономном крае Сербии, возложив ответственность на косовоалбанские власти.

«Вновь констатировано, что единственным путем к разрядке созданной Приштиной напряженности является отмена всех предпринятых ей односторонних действий, возвращение к докризисному статус-кво», — указано в сообщении посольства РФ.

Глава сербского военного ведомства в свою очередь подчеркнул, что Сербия не вошла на север края, не совершила ни одного шага, ведущего к росту напряженности, но в то же время косовоалбанские власти проводят акции, угрожающие сербскому народу.