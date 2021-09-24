Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что «Газпром» начал энергетическую войну, готовясь ввести в эксплуатацию «Северный поток-2». С таким заявлением 24 сентября он выступил с трибуны парламента во время часа вопросов к правительству, которое транслировал телеканал «Рада»

По его словам, якобы шантаж со стороны России проявляется в росте цен на газ на европейских биржах. Немецкий эксперт Рар объяснил, почему на самом деле в Европе подскочили цены на газ © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста в сравнении с предыдущими годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы», — сказал Шмыгаль.

При этом он заверил, что колебания цен на газ в Европе не скажутся на украинских потребителях. До конца отопительного сезона для украинцев она останется в пределах 8 грн (около 20 рублей) за кубометр.

За год на Украине размер платежки за коммуналку вырос более чем на треть. В частности, цены на электроэнергию за год выросли на 36,6%, на газ — на 96,1%.

Ранее министр экономики Украины Алексей Любченко представил стратегию министерства, в которой заложено 29 угроз энергетической безопасности страны.

21 июля США и Германия объявили о том, что официально договорились о завершении строительства газопровода «Северный поток-2». Также была опубликована совместная декларация с обещаниями Украине.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет выступать против «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США. Кроме того, он заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.