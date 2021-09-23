«Рада проголосовала за продление рабочего дня «до упора». Пока не проголосуют за законопроект 5599 (об олигархах)», — говорится в сообщении.
При этом депутаты отклонили предложение о спецпроцедуре принятия закона и намерены рассмотреть все правки.
Как сообщил vesti.ua один из депутатов в кулуарах Рады, принятие закона затягивается в том числе потому, что у партии «Евросолидарность» Петра Порошенко есть альтернативный законопроект.
Рассмотрение законопроекта по сути начнется в 12:30.
Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков отправил законопроект об олигархах на экспертизу в Венецианскую комиссию. В комиссии порекомендовали отложить рассмотрение закона до выводов комиссии, которые направят Раде после 15 декабря.
Согласно законопроекту в нынешней редакции, признать человека олигархом может только Совет национальной безопасности и обороны. Против закона как противоречащего Конституции и нарушающего права человека выступили ряд депутатов и омбудсмен Украины Людмила Денисова.