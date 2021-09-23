Депутаты Верховной Рады поддержали продление рабочего дня, чтобы успеть проголосовать по закону об олигархах. Трансляцию заседания 23 сентября вел телеканал «Рада»

«Рада проголосовала за продление рабочего дня «до упора». Пока не проголосуют за законопроект 5599 (об олигархах)», — говорится в сообщении.

При этом депутаты отклонили предложение о спецпроцедуре принятия закона и намерены рассмотреть все правки.

Как сообщил vesti.ua один из депутатов в кулуарах Рады, принятие закона затягивается в том числе потому, что у партии «Евросолидарность» Петра Порошенко есть альтернативный законопроект.

«Слуги народа» требуют рассмотреть в Раде закон об олигархах и проект бюджета © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков отправил законопроект об олигархах на экспертизу в Венецианскую комиссию. В комиссии порекомендовали отложить рассмотрение закона до выводов комиссии, которые направят Раде после 15 декабря.

Согласно законопроекту в нынешней редакции, признать человека олигархом может только Совет национальной безопасности и обороны. Против закона как противоречащего Конституции и нарушающего права человека выступили ряд депутатов и омбудсмен Украины Людмила Денисова.